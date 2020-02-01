超市米架清空 市民：港府失當黃藍齊鬧

街市菜價回復正常

記者昨到深水埗北河街街市和超市觀察，發現街市蔬菜價格正常，菜心約12元一斤、豆苗18元一斤，而超市主糧幾乎被搶購一空。惠康賣白米的貨架空蕩蕩，即食麵只剩不足5款有貨，亦有約七成餅乾及包裝麵包被掃光。百佳賣米貨架上只剩小量糯米及糙米，而金象米另放收銀處附近，有市民一次買兩包。

到惠康購物的馮太並沒特別「掃糧」，她說家裏向來有一定糧食儲存，對目前情况不擔心。對於該店白米沽清，她吃了一驚，說：「很誇張啊！我覺得香港人很敏感，早陣子傳緊急法宵禁，我也沒掃貨，這次又是這樣，香港人很可愛，常過度緊張。」她說現在不少市民都認為政府「做得很差」，「我很不滿。我本來認為一些比我年長的人不會對政府不滿，但我昨日在食肆見到不少老人都有怨言。現在連『藍絲』都對政府反感了」。

百佳：假期後貨品供應更充足

百佳回覆查詢稱，已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品的貨量，相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業，產品供應將更加充足。

一田百貨回覆稱食品供應穩定，未見價格波動。惠康至截稿前未回覆查詢。

（武漢肺炎）