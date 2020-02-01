餐廳缺口罩面臨停業 業界擬熄燈抗議

醫學會：當局允3萬口罩供私家醫生

何仲平昨接受港台《千禧年代》訪問，稱3萬個口罩不夠全港私家醫生分配，但部分醫生仍有小量存貨，最低限度能維持約兩周基本運作。他呼籲私家醫生盡量應診，讓傷風、感冒的市民能光顧，以減輕公立醫療系統的壓力。

衛生服務界立法會議員李國麟說，很多非政府組織和護理院舍都不夠口罩，他收到有實驗室化驗員和物理治療師反映口罩存貨不足。李批評特首林鄭月娥未能解決口罩供應問題。

飲食業界稱餐廳可能因為無口罩用而要停業。業界要求政府全面封關及確保口罩供應穩定，否則會發起「熄燈一小時」工業行動。中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，市民害怕染病而減少外出，部分旺區食肆生意比去年同期減少約五成，可能出現結業潮。

旺區食肆生意減半 恐現結業潮

僱用30多人的茶餐廳東主馬先生說，每名員工每日使用3個口罩，消耗量相當大，他曾以2800元購入10盒口罩及向同業賒借口罩，但目前存貨僅夠支撐5至6日，「一旦用完口罩，間舖不知如何維持下去」。泰國菜館東主詹先生則說，上周託人在泰國攜100萬元現金訂購口罩，卻遭廠方退訂，店內口罩短缺。

立法會飲食界議員張宇人昨在facebook稱，已先後與陳肇始和政務司長張建宗聯絡，敦促政府確保有穩定和足夠口罩供應，以及消毒紙巾等抗疫用品，讓飲食界有渠道訂購，供所有員工使用。

（武漢肺炎）