民研：七成不滿政府抗疫表現

六成撐醫護行動 八成撐「全面封關」

民研自1月29日晚上開始，以屋邨和屋苑等社區為分析單位，就市民對疫情及政府相關措施做網上調查，截至昨早9時，共有14,235名自願受訪市民及1315名隨機抽樣市民表達意見。

調查問及市民對政府應付疫情、全面封關及前線醫護人員發動罷工的評價。結果顯示，逾七成受訪者不滿政府處理武漢肺炎表現。陳沛然認為調查結果「合理」，政府對外公布的資訊及消息前後矛盾，「朝令夕改，令人無所適從」，市民亦會跟台灣、澳門及內地等的防疫措施作比較，加上本港現時口罩供應緊絀，令市民對特區政府措施感到相當不滿。

結果又顯示，約八成受訪市民支持「全面封關」，亦有逾六成受訪市民認為若政府未能有效處理疫情，會支持前線醫護人員，迫使政府回應醫護人員訴求。陳沛然說，現時醫護人員並非是單純罷工，他們冀以行動迫使政府防止社區爆發，惟未來數日仍存變數。

另外，民研於上月16至21日就政府民望抽樣電話訪問1004名市民，結果顯示受訪者對特區政府不信任比率為69%，信任比率19%，信任淨值為1992年調查開展以來最差。特首林鄭月娥的評分為20.8，較上一次調查下跌0.7，有八成受訪者反對其出任特首。受訪者對政府的滿意率淨值為負60個百分點。

鍾庭耀：港府防疫多顧政治 乏數據難服眾

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀認為，本來政情看似「慢慢冷卻」，卻遇上武漢肺炎，港府處理兩者時「問題如出一轍」，認為現時政情「扣連」疫情，政府推行防疫措施時含太多政治考慮，並欠缺科學數據「以數論數」，「民生問題似是民間自救」，令市民難以信服。

（武漢肺炎）