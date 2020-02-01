六合彩明起暫停 直至另行通知 投注站電話投注減開放 網上服務不變

今晚倘無人中 5000萬元多寶撥下期

馬會發言人昨晚回應查詢時表示，今期六合彩倘無人中頭獎，約5000萬元多寶仍會撥入日後恢復舉行的一期六合彩攪珠，市民毋須擔心馬會扣起這筆多寶款項。

馬會昨晚發新聞稿稱，管理層經討論後決定擴大預防措施範疇，除維持必需的人手在工作地點應付核心營運外，將大幅減少返回日常工作地點的員工人數，讓他們在可行情况下留在家中工作，有關安排將適用於2月3日起的一星期，管理層下周會再作檢討。

由於實施六合彩攪珠延期措施，投注站將只於今日、2月5日和2月7日上午9時至下午5時提供服務。電話投注將於今明兩日、2月5日、2月8日及2月9日，提供賽馬和足球投注服務。至於網上數碼投注服務繼續每日營運。

立會下周多個會議改期

另外，立法會多個原定在下周舉行的會議或視察活動取消。其中原定下周二（4日）舉行、警務處長鄧炳強會出席的立法會保安事務委員會亦延期，當日鄧炳強原定出席會議交代香港罪案率數字，是他上任後首次與立法會議員正面交鋒，議員原本當日亦可追問警方處理反修例示威的手法。委員會主席、民建聯陳克勤昨午通知議員，稱鑑於近日新型冠狀病毒傳播情况，決定另定日期開會。

交通事務委員會轄下的「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統小組委員會」取消下周二舉行的實地視察活動。原定下周二舉行的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會亦要改期舉行。財經事務委員會原定下周一舉行的會議也要改期。

明報記者

（武漢肺炎）