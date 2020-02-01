網傳口罩入信封可重用 專家籲勿試

港大微生物學系助理教授黃世賢認為，最好不要採用上述方法重用口罩，如果口罩已阻隔細菌或病毒，重用會有危險，而信封又會受污染，萬一有人將乾淨口罩放入受污染信封，反而會污染口罩。

據美國國家科學院一份研究流感大流行下口罩重用性的報告，有生產商聲稱即棄口罩可被同一人重複使用，直至損毀或變濕等，因為病人重用口罩未必會增加感染風險。不過，報告指即棄口罩的物料經化學或熱力等消毒有可能減低效用；美國食品及藥物管理局認為，若生產商沒改變製作，美國現有醫學口罩包括外科口罩，無法有效被清潔，因此應用完即棄。

坊間「可重用口罩」 未必有認證

黃世賢亦稱，坊間聲稱可重用的口罩未必有認證，病毒可在環境表面存活，即使口罩乾了仍會有風險，除了新型冠狀病毒，其他呼吸道病毒、副流感等都有可能污染口罩，且病毒可存活一段時間，因此可作為傳播媒介。

他表示，新型冠狀病毒可在環境停留的時間未明，但可參考SARS，痰中SARS病毒可存活4至7天，在糞便中則可存活約4天；而MERS病毒可存活多於兩天，流感病毒則可存活1至2天。

（武漢肺炎）