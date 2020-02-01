被問向通宵排隊長者道歉 林鄭：強烈關注恐慌

市面口罩供應緊張，市民恐慌連日搶購，有人徹夜排隊買口罩。林太昨在記者會表示，全球口罩供應緊絀，相信供應緊張的情况會持續一段日子。她稱政府已找了很多供應商，將陸續有供應，呼籲不需要過分恐慌、焦慮搶購口罩，而政府已採取減少社交的措施，例如延遲復課。

籲零售界設法避免恐慌搶購

她表示，世衛和愈來愈多專家表示不一定要戴口罩，某些情形下可透過其他方法保護自己，防止病毒感染。政府會先確保醫護人員有物資供應，而若私人零售商在採購上有困難，政府樂意協助。她又呼籲，若零售點有口罩出售，但數量不多，「要諗清楚用咩方法去推廣出售，以免出現剛才所說的情况」。

據了解，部分大型零售商察覺到有零售點高調說有口罩出售，反招致市民蜂擁搶購，故籲業界推廣時要適當處理。各零售商正全球採購，惟中國為口罩主要生產地，因農曆年假生產未完全恢復，加上全球搶購，供應仍緊張。

至於懲教署生產的口罩如何分配，林太稱會研究由每日生產5萬個增產至7萬個，而懲教署生產的物品一般不應推出市場造成競爭，故會供政府使用，又說現時百多萬的口罩數量對政府和公營部門「遠遠不足夠」。政府部門提供服務時需要口罩便會獲分配。

物流署招標購5700萬口罩

政府物流署昨日招標採購5700萬個手術用口罩，合約為期12個月，本月21日截標。根據招標文件，口罩分3個批次付運，首批為2500萬，第二及第三批各1600萬。口罩須符合指定規格，細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效率（PFE）不可低於95%。

（武漢肺炎）