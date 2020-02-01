網店貨倉被盜2.5萬口罩

家品網店負責人羅小姐表示，年三十晚在網上向一個泰國口罩供應商訂購100箱共10萬個手術用口罩，打算供貨給在其HKTV Mall網店訂購的顧客及其他親友，每盒50個，售價80至100元。貨物早前抵港，共100箱口罩分兩卡板疊放在油塘四山街4號華輝工業大廈1樓一個倉庫內，並陸續分發給顧客。

羅表示，昨早職員如常回倉庫，發現其中一卡板少了一半紙箱，起初以為另一職員已把該批貨分發給顧客，故未為意。惟另一職員下午回倉庫時，表示並無取去該批口罩。羅經點算後，發現有25箱共2.5萬個口罩不翼而飛，立即報警。

她指出，未有發現倉庫門窗被撬等狀况，倉庫亦沒有安裝閉路電視。被問及偷口罩會否是「自己人」所為，羅稱「唔想去估呢樣嘢」，故報警讓警方調查。她說，該批口罩全數為顧客預訂，現時正四出張羅其他貨源補貨，亦希望賊人偷走口罩後不要炒賣，留給真正有需要的人。

「未來口罩」生產商：

需求大 提早用3月包裝

另外，海關前日在旺角一藥房檢獲6.8萬個外盒生產日期為2020年3月的「未來口罩」，並拘捕27歲藥房負責人。涉事泰國口罩生產商Longmed回應稱，因應多國出現新型冠狀病毒個案，對口罩需求龐大，公司提早使用原本準備於2、3月使用的包裝盒將口罩推出市面，希望防止病毒擴散。生產商指出，他們所有產品已向泰國食品藥品監督管理局註冊，包括口罩。海關回應稱正調查案件，沒有進一步資料補充。

大狀：生產商解畫 可求情難抗辯

大律師陸偉雄認為，藥房負責人有責任確保出售的產品與包裝說明相符，故生產商的解釋只能作求情理由，未能成為抗辯理由。他舉例，若有人售賣前年生產的口罩，而使用印有今年1月生產字樣的包裝盒，同樣不能以印錯字或錯誤使用包裝盒為抗辯理由。

（武漢肺炎）