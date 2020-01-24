宗教團體籲口罩捐基層 NGO獲屈臣氏送贈

東瀛遊免費派 屈臣氏改網上賣

多間零售商近日亦加快在外地入口口罩。日本城、化妝品店Colourmix和卓悅等昨日均有出售口罩，部分零售商店位於旺角的分店有逾千人排隊。旅行社東瀛遊昨亦向市民免費派發1800個口罩，東瀛遊稱以香港人優先，排隊領口罩者要出示香港身分證。

早前有大批市民清晨排隊搶購屈臣氏的口罩，屈臣氏昨宣布，為顧及大眾安全和避免人流聚集，改為網上售賣，同樣每人限購一盒，網站昨日長時間需輪候進入，​昨晚網站稱防疫口罩已售罄。屈臣氏亦無條件分配部分口罩支援香港基督教女青年會屬下日間護理和院舍服務的長者。

宗教團體呼籲市民捐出剩餘的口罩，協助基層。「思道平台」在網上呼籲市民，評估自己和家人所需要的數量後捐出剩餘的口罩，應付社會短期需要。「思道平台」稱，防疫不是個人的事情，若基層無法自保，也會增加社區爆發的風險。

有基層長者曬口罩重用

「同心圓敬拜福音平台」亦稱口罩供應嚴重短缺，有基層和長者在缺乏資訊和行動不便下一個口罩也買不到。平台稱，有基層長者把用過的口罩掛在窗邊曬太陽，打算重用，不捨得棄掉；也有拾荒長者買不到口罩，面對高風險的工作環境。平台收集市民捐贈的口罩，轉送給社區中有需要的基層市民。

（武漢肺炎）