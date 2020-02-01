袁國勇：勤洗手保持距離亦重要 防護中心籲洗手最少20秒

明報記者

若市民沒有口罩，袁國勇重申，做足手部衛生和與人保持距離同樣重要，包括常用搓手液潔手、與人保持一至兩米距離及盡量不外出，「其實戴口罩（保護）都是一半半，有專家講手衛生才最重要」。

稱長者長期病患風險高 真正需口罩

至於部分人會用布口罩代替外科口罩，袁國勇形容棉的效果不如外科口罩，「棉都可減一點，當然無外科口罩那麼好，（外科口罩）可減逾九成（病毒），但（布口罩）都有一點作用，總好過沒有，所以不用去搶（外科），等供應來吧」。他亦說，真正需要口罩的是長者和長期病患者，「後生感染一般病兩三周，但長者死亡風險較大」。

籲保暖睡足 不建議通宵排隊

對於市民天冷下通宵排隊買口罩，會否反致感染，袁國勇認為防疫需保持身體健康，現應保暖和保持充足睡眠，而非排隊。他說，即使有隱形病人，醫護只要有外科口罩，同時做足手部衛生，感染機率仍低，「我都是戴外科口罩入病房」。

衛生防護中心高級護士長（感染控制）吳毅明則表示，注意手部衛生屬減低感染風險的重要一環，籲市民洗手勿「水過鴨背」，當中最少維持20秒，以及覆蓋手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖和手腕共7個部位。他又表示，洗手後毋須再用搓手液潔手，形容搓手液只屬輔助性質，一般皂液已具有洗淨手上油脂和污垢的作用，足以保持雙手清潔。

吳毅明亦稱，市民應分清口罩正反兩面的佩戴方法，不建議重複使用口罩，手部接觸用過的口罩後亦應立刻清潔雙手。他又呼籲注意環境衛生，包括冲廁前先蓋廁板、每周將500毫升清水注入排水口和U形聚水器。

（武漢肺炎）