醫局推每日500元租津 工會：無助解罷工危機

本報獲悉，醫管局周四向員工發通告稱，在高風險區工作兩周的同事，若有需要暫時租住臨時住宿，可申請「特別租賃津貼」，每人每日可獲500元津貼。醫管局證實安排於今日（2月1日）開始，適合常額和合約全職同事，若在高風險區工作而醫管局沒有住宿提供就可申請。

促安排隔離住所 非只付錢

醫管局員工陣線副主席羅卓堯認為，醫管局這種「銀彈攻勢」對解除罷工危機不會見效，質疑醫護人員即使獲住宿律貼，若無適當的隔離住所，曾在高危病房工作的醫護人員一旦在社區居住，反問如何確保不釀成社區爆發。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，500元津貼未必夠在醫院附近租住酒店，而醫護人員有較高受感染風險，應由醫管局統籌，安排在有關酒店設置更好的感染控制，不應只向員工付錢來隨便租房。

港大醫學院教職員：

接通知停赴港深醫院

另外，港大早前要求曾往返內地職員隔離14日，但港大醫學院部分臨牀教職員經常往返港大深圳醫院，難以每次返內地後隔離14日。據悉，繼港大醫學院早前豁免自我監察體溫等職員隔離後，有港大醫學院教職員透露，外科部門教職員昨收到通知，今日起暫停到港深醫院定期服務，其後看疫情發展再決定重啟時間。

本報曾向港大醫學院和港深醫院查詢，截稿前無回覆。

（武漢肺炎）