醫局推每日500元租津 工會：無助解罷工危機

【明報專訊】公立醫院多個員工組織要求醫管局為高風險區域工作的員工提供留宿居所，本報獲悉局方周四向員工發通告稱會提供特別租賃津貼，每人每日500元。有工會認為不足租醫院附近酒店，更憂醫管局若不出面統籌酒店的感染控制安排，會有社區爆發風險。
本報獲悉，醫管局周四向員工發通告稱，在高風險區工作兩周的同事，若有需要暫時租住臨時住宿，可申請「特別租賃津貼」，每人每日可獲500元津貼。醫管局證實安排於今日（2月1日）開始，適合常額和合約全職同事，若在高風險區工作而醫管局沒有住宿提供就可申請。
促安排隔離住所 非只付錢
醫管局員工陣線副主席羅卓堯認為，醫管局這種「銀彈攻勢」對解除罷工危機不會見效，質疑醫護人員即使獲住宿律貼，若無適當的隔離住所，曾在高危病房工作的醫護人員一旦在社區居住，反問如何確保不釀成社區爆發。
專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，500元津貼未必夠在醫院附近租住酒店，而醫護人員有較高受感染風險，應由醫管局統籌，安排在有關酒店設置更好的感染控制，不應只向員工付錢來隨便租房。
港大醫學院教職員：
接通知停赴港深醫院
另外，港大早前要求曾往返內地職員隔離14日，但港大醫學院部分臨牀教職員經常往返港大深圳醫院，難以每次返內地後隔離14日。據悉，繼港大醫學院早前豁免自我監察體溫等職員隔離後，有港大醫學院教職員透露，外科部門教職員昨收到通知，今日起暫停到港深醫院定期服務，其後看疫情發展再決定重啟時間。
本報曾向港大醫學院和港深醫院查詢，截稿前無回覆。