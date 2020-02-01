世衛改列「緊急事件」 籲勿對中國設限

稱主因在他國感染 憂蔓延至弱國

世衛日前稱武漢肺炎疫情未構成PHEIC，引起外界質疑。隨着疫情持續擴散，其緊急顧問委員會周四再召開會議，終決定將疫情列為PHEIC，即能「透過在國際傳播疾病、對其他國家構成公共衛生風險」的特殊事件。目前中國以外的大多數確診患者都到過武漢，並在德國、日本、越南和美國出現8宗人傳人個案。譚德塞表示，大家過去數周目睹一種未知的病毒出現及「前所未見的疫情爆發」，憂慮或蔓延到衛生系統較弱的國家。

譚德塞強調，「作出這一聲明的主要原因不在中國正在發生的事情，而是其他國家正在發生的事情」，今次決定並非對中國投下不信任票，反而中國應對今次疫情上「在很多方面都定下了新標準」，「世衛繼續對中國控制疫情的能力充滿信心」。他說，世衛最擔心的是疫情會繼續擴散，波及衛生系統較弱的國家。世衛在聲明中又歡迎中國領導人的領導作用、政治承諾和在透明度方面的決心，以及為調查和控制疫情所做的努力。

按往例可加快疫苗審批 協調世銀撥款

2003年SARS後，世衛成立緊急顧問委員會，並於2005年《國際衛生條例》下正式確立「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）定義。根據往例，世衛頒布PHEIC後可召集科學家和公共衛生專家組成特別委員會，定期評估疫情，協調各地應對措施，亦可就貿易或旅遊方面的限制提供建議，並會加快疫苗審批程序，以及和世界銀行協調撥款給所屬國家應對疫情。

中國外交部發言人華春瑩昨表示，疫情發生以來，中國政府採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超《國際衛生條例》要求。國家衛健委昨亦表示，有信心、有能力有效控制並最終戰勝疫情。此前，中國常駐聯合國代表張軍30日表示，北京正在評估世衛組織將肺炎疫情列為PHEIC一事，強調避免「反應過度而引發負面效應」很重要。

（綜合報道）

（武漢肺炎）