教界倡取消小六呈分試 勿大縮暑假

特首林鄭月娥昨在記者會表示，教育局將就停課、復課及應屆公開試的安排，與業界繼續商討，下周公布細節。教育局表示，會在具備足夠條件時才決定復課日期，並已要求學校聯絡學生，了解他們是否在2月3日或之前返港，以便學校作相應安排及向教育局匯報。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，2003年SARS爆發時停課共51天，但暑假只縮短一星期，該年小六下學期呈分試則取消。他認為，今次毋須因應停課日數而相應地延遲暑假。他說從對學生公平的角度，當局應參考2003年的做法，取消小六呈分試。

個別中學或調整收生標準 撤面試

中學校長會主席鄧振強表示，2003年未有以萬計的跨境學童，故早前有新界西、北的學校擔心復課後，多區學校會爆發疫情，現在延遲復課可令學校安心。至於一般2月底開始的升中面試，他說個別學校或會調整收生標準，包括考慮取消面試。

教聯建議押後DSE 取消TSA

鄧振強又稱，大部分中學傾向將應屆文憑試學生的模擬試改為網上練習，他希望，若當局未能延遲文憑試，應考慮調整考試安排，如增加試場數目，讓考生的坐位之間有更闊空間。教聯會希望當局盡快宣布取消小六呈分試及全港性系統評估（TSA），並積極考慮押後文憑試的可行性。

繼港大及浸大後，中大、理大、公大、教大及嶺大昨宣布延遲復課，若情况許可將於3月2日復課，而停課期間將改以網上教學或提供網上學習材料。

（武漢肺炎）