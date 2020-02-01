推新防疫措施 停課延長公僕續留家工作 湖北返港者留港湖北客須隔離

近兩周湖北返港 無病徵亦須隔離

林太表示，過去14日從湖北省返港的人即使還未有病徵、沒有發燒，都要進入檢疫中心接受觀察。她呼籲所有從內地返港的市民在條件許可下，返港14天內盡量留在家中，如有需要外出佩配戴口罩；港人不要前往有疫情的地方。

林太又稱，截至昨日下午1時，入境處共巡查了355間酒店和賓館，找到48名湖北旅客，當中有15人已自行離港，衛生署將會安排其餘旅客入住檢疫中心，或安排沒有病徵的旅客盡快離港。衛生署長陳漢儀表示，根據入境處資料，截至昨午3時半，已接觸28名來自武漢的旅客，部分已離開香港或過去14日並非在湖北，其中一名到過湖北的旅客現已離港。

研追蹤手環 供家中隔離者

現時本港有麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村及保良局賽馬會北潭涌渡假營3個場所提供共90個單位的檢疫中心。林太表示，上述新措施會增加檢疫中心的需求，而現時找地方作檢疫中心出現很大困難，不排除如果檢疫中心設施不敷應用時要家中隔離，政府正研究利用電子追蹤手環和定位技術協助監察，創科局和科學園有關企業已經做了一些研發和製造的工作，冀下周可有最少200套手環供採用。

網上流傳一張荔枝角饒宗頤文化館內「翠雅山房」的退房通知，稱因收到政府通知會用「翠雅山房」作醫療用途，要求賓客退房，該通知發出日期為1月30日。據了解，由於內地旅客減少，酒店空置嚴重，該館有工作人員亦聽聞「翠雅山房」或借用作隔離檢疫，但管理層未最後拍板，館方亦未有就員工上班作安排。饒宗頤文化館回覆本報稱，就有關安排沒有詳細資料；衛生署則於截稿前沒有回覆。

將提供基本有限度公共服務

另外，根據疫情最新發展、口罩等防護物資供應將持續緊張，政府公布進一步措施減少社交接觸。林太昨公布延遲全港學校，包括中學、小學、幼稚園及特殊學校的復課日期至3月2日。她稱，教育局會就停課、復課及公開考試等，繼續與業界商討適切安排，教育局長將在下周詳細向公眾解釋。她希望學生留在家中，不要在社區走動。

政府部門方面，除緊急及必須的公共服務，其他政府僱員留家工作至2月9日，但政府亦會為市民提供基本及有限度公共服務，她已要求各部門首長盡早公布部門安排，政府會每周檢視僱員留家工作安排；並呼籲私人企業、非政府機構僱主採取彈性上班安排。

明報記者

（武漢肺炎）