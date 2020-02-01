瞞報沒後果 律師倡修例刑事化

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，上月中北大嶼山醫院亦有3名患者在等候轉送瑪嘉烈醫院期間自行離院。除了有患者逃跑，亦有人瞞報外遊紀錄，前日確診的患者入院時就隱瞞到過內地及澳門，近期亦有內地患者求診時只說從深圳北乘高鐵來港，避談來自什麼省市。

「公共衛生緊急事態」下行會可訂規例

法政匯思召集人、大律師李安然稱，就患者瞞報或誤報資料，據《醫院管理局附例》，妨礙院方執行職責屬犯罪，但要證明病人瞞報時知道會構成妨礙醫護的後果，例如知道會令醫生要被隔離。本身是律師的病人政策連線主席林志釉認為，現時病人瞞報資料沒法律後果是漏洞，只能靠修例解決。

李安然說，據《預防及控制疾病條例》第8條，若特首會同行會認為任何情况屬「公共衛生緊急事態的情况」，可訂立規例，例如將瞞報刑事化。至於患者從醫院逃走，李說，據上述規例，若衛生主任有理由相信某人是傳染病接觸者，有權要求檢疫，其間逃走屬犯罪。李認為，14日內到過武漢的人已符合定義。

港府：法例已賦衛生主任適當權力

政府發言人稱，在大部分情况下，法例已賦予衛生主任等人員適當權力執行監測和控制傳染病等工作，會按照實際情况適時檢討法例。醫管局回覆查詢時未有正面回應會如何追究，僅稱近期部分病人未有如實透露病徵、接觸及外遊紀錄等，亦有病人不接受隔離而擅自離院，不單對自身健康構成影響，亦增加醫護及公眾感染風險。

（武漢肺炎）