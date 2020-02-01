御金．國峯多內地人 住戶穿防水衣膠手套

居民：《禁蒙面法》做咁快 防疫不如此

居於御金．國峯第七座的王小姐說已預計屋苑會爆發疫情，「呢度多內地人住……二座離我較遠，不是特別怕，但會勤洗手，戴口罩，好似SARS時一樣」。她說，若第二座疫情爆發，會考慮搬走，又斥責患者「如果知自己父母回來，父母又不通報去過哪，自己咳又不通報，真的很不負責任」。另外，有屋苑女住戶昨穿上防水外套，戴口罩及膠手套外出，她說：「我哋好少出門口，係買食物咋，真係好驚出門口，（有人）確診咗更加驚。我出門都唔同人講嘢，快快返屋企。」住戶李先生說，昨起牀後到超市買早餐，一時忘了戴口罩，「我是不好的示範」。他說會在家工作至下周一，會多洗手保持衛生，「盡做啦，政府做得不夠。之前《禁蒙面法》做得咁快，現在應防患於未然又不是如此」。

長康邨康美樓保護衣人員洗地

在長康邨康美樓，記者昨午到場見有身穿保護衣及水靴的人員在大廈走廊、電梯大堂、後樓梯及簷篷位置清理垃圾及用水喉洗地。10樓住戶郭女士稱，透過新聞得知事件，但不知道確診的老翁住哪層，「梗係驚啦」，她一邊受訪一邊用漂白水抹地。

（武漢肺炎）