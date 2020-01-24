武漢返港黃埔住客確診 第13宗 前日確診老翁曾住普通病房 醫生恐SARS威院爆發重演

明報記者

衛生防護中心公布，昨確診的39歲男患者居於黃埔花園第11期一座，有長期病患，1月29日肌肉痛，昨日發燒送伊利沙伯醫院。他於1月21日乘搭G306高鐵由香港到武漢，23日由長沙南站搭G79高鐵返港（見表）。

老翁曾連續5天來往澳門 怕家人罵瞞報

前日確診、居住青衣長康邨康美樓的75歲男子未曾到過湖北，他本月22日咳嗽及呼吸困難，病發前12日起一連5日（1月10日至14日）經港珠澳大橋即日來往澳門，其間曾到海立方娛樂場。此外，他於12月30日至1月7日曾前往廣東順德，並到當地診所求診。他在病發後兩日（24日）入住瑪嘉烈醫院D3病房，住院第7日確診。據悉，患者聲稱外出買菜，實際上隱瞞家人去澳門，因怕被家人罵而對醫護瞞報曾訪澳。澳門於1月22日錄得首宗確診。

瑪嘉烈D3房99接觸者 6檢疫7隔離

衛生防護中心稱75歲患者的接觸者有104人，當中D3病房涉99人。列密切接觸者的D3病人及訪客佔19人，其中6人在瑪嘉烈檢疫，7人將送隔離營；其餘86人仍在追蹤。據了解，D3病房昨午有3名護士集體請病假，但醫管局稱無員工列為密切接觸者而需隔離，但為謹慎起見為一名有呼吸道徵狀的員工做新型冠狀病毒測試，結果呈陰性。

衛署尋曾載老翁入院的士司機

另外，中心呼籲曾於24日下午3時15分至30分，從青衣長康邨康順樓對出巴士站路口接載患者及妻子到瑪嘉烈醫院的士司機致電聯絡。

醫管局質素及安全總監鍾健禮承認，男患者入住的D3病房沒隔離設施，但審慎起見，醫護當時已安排他在靠窗牀位，進行醫療程序時有穿適合裝備，包括全套個人保護裝備。他說患者入院時沒申報旅遊史，醫護未能即時將他歸類為懷疑個案。

鍾補充，涉事病房已停止收症，院方會密切觀察病房患者有否病徵及作檢測，待病人全數出院會清潔病房。他說醫管局擔心患者涉及本地感染或澳門傳入，故進一步擴闊「加強化驗室監測」計劃，涵蓋所有入院肺炎個案，會安排患者入監察病房，直至有病毒測試結果，其間醫護會穿著全套個人保護裝備。

醫生倡呈報準則涵內地疫情省市

感染及傳染病科醫生曾祈殷認為，75歲患者有可能在澳門或乘公共交通工具時受感染，印證湖北疫情已擴散全國，政府要三思是否仍只限制湖北人入境。他說，該患者曾入住沒隔離設施的內科病房，恐釀SARS時威爾斯親王醫院8A病房爆發翻版。飛沫可傳播予1至3米內的人，若同房病人沒戴口罩，有感染風險，家屬亦陷險境。他認為，若有醫護因該患者瞞報受感染，政府應重新檢視懷疑個案呈報準則，由曾到湖北改為出現疫情的內地省市。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，不少內地人會到澳門賭場，不排除帶病毒患者入境澳門，在當地發生有限度人傳人，相信75歲患者在澳門感染機率較大。他建議將呈報條件改為曾到出現疫情的國家或地區，及將病發前14日改為21日，以網羅更多疑似患者，避免社區傳播。

醫生料海通高層「本地首宗有限度人傳人」

72歲及73歲武漢夫婦於上月29日確診，其女兒、海通證券投資部董事總經理鄧晞兩日後亦確診。據鄧晞微信朋友圈貼文，她透露父母早在入院前5日（24日）出現低燒，較衛生署公布的早一天。據悉，鄧晞1月12日至14日曾到北京，17至19日在上海。曾祈殷相信該女患者被由武漢來港的父母感染，屬本地首宗家庭群組有限度人傳人個案，他認為要盡快追蹤女患者密切接觸者作監察。

（武漢肺炎）