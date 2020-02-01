封6關內地客少三成 醫生批林鄭「跌九成論」玩數字

未計機場 用兩周潛伏期前數字

政府周二（28日）宣布6個口岸於30日凌晨起停客運服務，內地亦暫停發出自由行簽注，當日稱新措施可減少75%持來港簽證的內地旅客，當天入境處長曾國衛稱：「料內地客人流可較現時減半」。根據入境處數字，實施「局部封關」前夕的29日，共有27,780名內地旅客入境；30日實施後，有19,555內地人入境，較前一日跌29.6%。

林太昨在記者會上以武漢肺炎潛伏期14天前的數字比較，稱除機場外，前日經所有口岸來港的內地旅客人數，較1月16日下跌91%。前日入境的內地旅客只佔整體入境者9.7%，絕大部分是香港居民返港。她稱仍有不少港人去內地，認為他們返港時會帶來風險。

3天7萬內地客入境 黃碧雲斥蒙騙

杏林覺醒成員、屯門醫院醫生黃任匡批評，政府應在實施政策前講明以何日作比較，實施後再驗證，這樣才是科學的比較，「而不是事後搬龍門，以證明政策有成效」。他強調，政策實施前後的比較與病毒潛伏期無關，林太「玩數字遊戲」。

民主黨黃碧雲表示，政府減少口岸安排後，仍有大量內地人進入香港，最近3天便有超過7萬名內地人入境。林太提出的入境數字排除從機場進入香港的內地旅客，「是語言偽術，蒙騙港人」。

林鄭：不希望大家「流於口號式」

與內地研加強管控關口

政府昨沒公布進一步關閉口岸，或接納醫護界「全面封關」訴求。被問是否聽到民意，林太稱不希望大家「流於口號式」，她承認知道提出「全面封關」的人是想全面阻止內地旅客入境，稱「唔准某些人進入香港」與世衛聲明有衝突，世衛希望各國不要採取可能助長歧視的行動，故要非常小心考慮。

林再被問及「全面封關」時，又與記者爭拗此定義是封閉香港連接國內外所有關口，是「全封閉」、「不出不入」，斥不切實際。

她稱，港府的策略是嚴格管控兩地口岸，減少兩地人員往來，1月30日措施後，未來兩地人員往來的數字會進一步下降。她會與內地聯繫，探討能否加大力度管控關口。被問及意大利禁飛來往香港航班是否歧視。林太說，香港早於兩天前已採取類似減少人流措施，包括減少一半往來中港航班，相信世衛可接受意大利做法。

（武漢肺炎）