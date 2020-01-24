醫生：ICU滿九成 爆疫恐停非緊急手術

不少內地病人瞞病史旅遊史

該名曾經歷SARS的資深醫生表示，威院醫護要求封關，只是限制內地人來港，不涉及香港人，來港讀書的內地人也可酌情讓他們來，這樣做是為免有更多輸入個案及隱形病人，加上不少內地病人隱瞞病史及旅遊史，都會危及醫護及病房其他病人，而醫護病了就會影響醫療系統運作，本港醫療系統無法承受，「SARS時已有很多超級傳播者，現在有機會避免就要避。當年SARS人手緊張，現在更緊絀」。

她最不滿政府在邊境「放軟手腳」，對香港巿民及病人不公平。她解釋，當香港出現大量武漢肺炎個案，就要抽調外科醫護照顧肺炎病人，需取消非緊急手術應付，而當深切治療部進一步爆滿，就會取消非緊急大型手術，以避免要接收術後嚴重病人，這些大型手術包括換心瓣、搭橋、癌症手術，以及手腳麻痹需做的頸椎手術。「例如肺部有陰影，懷疑患癌，若不能做手術檢查，就可致延誤治療而令腫瘤擴散，而心臟病人則可能在再輪候手術期間心臟病發。」她說。

這名醫生表示，倘港府不回應，不排除有醫護進一步行動，包括罷工或辭職，但大部分醫護其實有道德包袱，不想罷工置病人於不顧，然而政府常騎劫他們的專業道德，今次醫護行動，目標都是想幫助病人，不想因為讓內地人繼續來港而犧牲香港病人的安全和質素。她認為今次醫護要擺出強硬姿態，否則政府不會理會。

明報記者

（武漢肺炎）