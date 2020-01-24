醫生：ICU滿九成 爆疫恐停非緊急手術

【明報專訊】威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部及手術室前線醫護人員昨發公開信予港府，要求停止內地人來港。有份聯署的一名不具名威院醫生表示，醫護罷工是為公共利益，不是為私利。她解釋，倘繼續容許內地人來港，令武漢肺炎個案大增風險上升，瑪嘉烈爆滿致地區醫院要接收病人，普遍已九成滿的各院深切治療部到時就要停止非緊急的大型手術，如癌症、心臟手術，這些病人延遲治療隨時心臟病發或癌症擴散，她批評政府不封關是對本港患者不公平。
不少內地病人瞞病史旅遊史
該名曾經歷SARS的資深醫生表示，威院醫護要求封關，只是限制內地人來港，不涉及香港人，來港讀書的內地人也可酌情讓他們來，這樣做是為免有更多輸入個案及隱形病人，加上不少內地病人隱瞞病史及旅遊史，都會危及醫護及病房其他病人，而醫護病了就會影響醫療系統運作，本港醫療系統無法承受，「SARS時已有很多超級傳播者，現在有機會避免就要避。當年SARS人手緊張，現在更緊絀」。
她最不滿政府在邊境「放軟手腳」，對香港巿民及病人不公平。她解釋，當香港出現大量武漢肺炎個案，就要抽調外科醫護照顧肺炎病人，需取消非緊急手術應付，而當深切治療部進一步爆滿，就會取消非緊急大型手術，以避免要接收術後嚴重病人，這些大型手術包括換心瓣、搭橋、癌症手術，以及手腳麻痹需做的頸椎手術。「例如肺部有陰影，懷疑患癌，若不能做手術檢查，就可致延誤治療而令腫瘤擴散，而心臟病人則可能在再輪候手術期間心臟病發。」她說。
這名醫生表示，倘港府不回應，不排除有醫護進一步行動，包括罷工或辭職，但大部分醫護其實有道德包袱，不想罷工置病人於不顧，然而政府常騎劫他們的專業道德，今次醫護行動，目標都是想幫助病人，不想因為讓內地人繼續來港而犧牲香港病人的安全和質素。她認為今次醫護要擺出強硬姿態，否則政府不會理會。