林鄭續拒封關 7000醫護誓罷工 稱助長歧視不符世衛建議 工會：逼我們去絕境

陣線：封關指禁任何國籍經內地到港

林鄭月娥昨拒絕封關，稱不准某些人來港，助長歧視，與世衛聲明有衝突。醫管局員工陣線回應，呼籲政府停止抹黑及玩弄數字，促政府公開經內地入境數字。陣線主席余慧明表示，工會一直要求「封關」是禁止任何國籍的人經內地來港，港人經內地返港亦要隔離14日，絕無歧視「某些人」，稱政府對大眾意見無動於中，令人更憤怒，料將令更多人加入罷工，強調「醫護不想罷工，是政府逼我們去絕境」。

今投票表決 周一二分階段發動

陣線表示已有逾7000名醫管局員工實名簽署罷工宣言，當中近七成屬護士、8％屬醫生，其餘是專職醫療人員及支援職系員工，承諾將響應工會號召以罷工逼令政府封關。近日有約1.8萬人申請加入該工會，今午召開會員大會，動議啟動分階段罷工，一旦投票通過，料下周一將有逾2000名非緊急職系員工（non-essential staff）率先罷工，翌日將號召全部已簽署罷工宣言者罷工。另外，香港製藥及醫療儀器業職工總會明天亦將舉行會員大會，決定是否響應陣線的工業行動。

治療師：港人亦要隔離非歧視

除了工會號召，個別聯網及醫院亦向政府發出公開請求。港島西聯網內科醫療人員前日400人實名聯署要求「封關」，至昨日已增至逾1000人聯署，其中一名聯署醫生表示「不明白政府為何如此硬頸」，透露縱然部分醫生未必罷工，現時也考慮按章工作類似行動。

「一群威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部及手術室前線醫護人員」昨亦發公開信要求封關，以保障本港病人（見另文）；對於特首的回應，發言人認為特首誤解或歪曲醫護人員訴求，「現在是控制疫症，和歧視無關」，並質疑為何新加坡可以，香港不可以，強調封關是為了保護香港市民，減少疫症爆發風險。

香港職業治療師工會籌備組籌委林偉奇強調，內地返港的港人亦要隔離，絕非歧視內地人，批評特首言論不合理兼「厚顏無恥」，將催化罷工潮。他說聯合醫院有27名職業治療師向部門報告將罷工，透露共約10間醫院分別有10至20名職業治療師罷工，定會明顯影響服務。林呼籲政府要緊記是人民意願的執行者，應回應訴求。專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，「不封關即是推醫護人員去死先，社區爆發指日可待」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀也反駁，「她（林鄭月娥）早前宣布改回收取非香港居民入院隔離費用難道又有歧視？」馬相信林的言論會令更多人加入工會。杏林覺醒成員、屯門醫院醫生黃任匡認為，全面封關是出於公共衛生資源的考慮，本港醫療系統不可能服務10多億的內地病人，又說若香港成為疫區，他歡迎其他地區對香港封關，因這是負責任的表現。

香港護理專科學院亦公開致函特首，建議盡早封關至情况受控，對任何為了病人、社區、個人及家庭安全而作出相關的表達行動，均表示理解，呼籲政府聆聽醫療團隊心聲，適時及適切回應。

醫局：行政總裁應邀見員工 商抗疫

醫管局回覆，行政總裁高拔陞已接受邀請會面，希望坦誠交換意見，與員工協商共同應對疫情的方法。

明報記者

（武漢肺炎）

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