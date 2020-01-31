羅湖自由行客絡繹 議員促廢舊簽注

特首林鄭月娥日前稱，內地會暫停發出自由行簽注，只有持商務、探親等簽注的內地旅客可來港，惟已發出的自由行簽注仍有效。入境處長曾國衞曾預計，新措施推出後，內地客會再減一半。

內地客：可接受完全封關一兩月

記者昨在羅湖口岸仍見不少內地人到港，來自深圳的黃先生說，昨日持「一周一行」簽注來港，探朋友後就會回去。他說，去年11月才為簽注續期，至今年11月前可每周來港一次，來港時會戴口罩及多洗手，避免感染病毒。另一持「一年兩簽」的梁先生則說，今年是首次來港，打算來購物逛街。問到如果香港完全封關會否帶來不便，梁先生說完全封關對他一定有影響，但若疫情太嚴重，封關一兩個月也可接受。

深圳港人攜小孩回港避疫

除了內地人來港旅遊，也有不少香港居民抱着小孩返港。香港居民李女士說，本長居深圳，昨和丈夫及7個月大兒子返港「避疫」，「過關見到好多人和我一樣抱着小孩，估計不少都是一樣情况」。她說擔心春運後有大量內地人回深圳工作，令深圳疫情嚴重，稍後才會返深圳。

記者昨午由深圳經羅湖口岸返港，內地口岸填寫健康申報卡的位置擠滿人，更要排隊把申報卡交給關口人員，需時約5至10分鐘，職員亦會問旅客曾否到湖北。進入香港口岸後，內地及外地訪客有另一條通道過關，港人入境時毋須填衛生署健康申報表，但仍要經體溫監測儀器。有內地旅客表示，以探親簽注來港，入境時職員有為旅客逐個探熱，須填健康申報表。

實政圓桌田北辰表示，政府雖停發新自由行簽注，但有上萬計旅客持一簽多行簽注的舊證，仍可隨時來港，中央或港府應該在非常時期，宣告舊證失效，減少旅客來港。田北辰質疑政府局部封關方案有漏洞，質疑內地訪港人次減半的說法並非反映事實。

民主黨議員黃碧雲要求政府全面封關，暫不讓內地人來港。她說很多感染個案都為內地輸入，認為「一定要落閘」，把醫療資源、人手和物資，集中照顧患病的香港人，或需要隔離的人。

明報記者

（武漢肺炎）