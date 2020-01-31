康泰永安2月內地團全取消

旅議會：至今3340團取消 料續升

康泰旅行社及永安旅遊分別於昨日及前日宣布，延長取消至2月29日出發的全線中國旅行團，顧客可轉往其他旅行團、保留團費6個月；康泰的顧客可全數退回團費，永安的顧客則可扣除手續費後退回團費。

中旅社及星晨旅遊亦分別延長取消內地團至2月10日及2月15日。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，截至29日下午，有3340個內地旅行團取消，涉及28間旅行社。據她所知，旅行社均傾向取消至2月底的內地旅行團，相信旅行團取消數目將會上升。

另外，陳張樂怡說，購買套票前往內地的旅客屬「自由行」，如欲取消或更改行程，需按購買時的條款，「團費上可能會有捐失」，顧客需與旅行社或訂票網站查詢。她呼籲顧客自行衡量風險，「到底要健康還是去旅行」。

國泰航空早前宣布，國泰航空及國泰港龍航空停飛武漢外，亦逐步減少來往香港及內地航班。按官網通告，持有1月29日至3月31日涉及內地、已確認機位機票的乘客，可豁免重新訂位、更改航點及退票的費用。

（武漢肺炎）