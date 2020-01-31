衛健委專家：新病毒可傳寵物 世衛：暫無證據

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續，外界關注寵物會否感染。國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，若寵物曾接觸疫情或病人須受監控，又稱病毒是在哺乳動物之間傳播，故要防備。世衛稱暫無證據顯示寵物會受感染，但建議觸摸後要洗手。港大感染及傳染病中心總監何栢良及愛護動物協會提醒大眾不要棄養。
李蘭娟周三接受傳媒訪問稱，寵物在外接觸到疫情和病人須監控，新病毒是在哺乳動物傳播。有內地網民擔心疫情引發棄養寵物及流浪動物撲殺潮，呼籲寵物主人做好防範。
何栢良愛協籲勿棄養
世衛在facebook發帖稱，暫無證據顯示寵物會受感染，但建議觸摸後要以肥皂和清水洗手。美國疾病管制與預防中心表示，若生病不要接觸動物；現無寵物或其他動物感染新病毒，但某些冠狀病毒可在動物與人之間傳播，呼籲避免接觸動物，接觸時要戴口罩。
港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，理論上冠狀病毒會感染部分哺乳類動物，但無科學證據顯示新病毒會感染貓狗，「寵物作為家庭成員，如同家人有機會感染，不會因此而離棄」。
獸醫：保持平常衛生習慣便可
獸醫黎昌生稱，未聽過冠狀病毒可變形導致同時感染多種生物，今次新病毒傳染至貓狗機率很微。他認為，主人保持平常衛生習慣便可，即接觸貓狗前後均應洗手，若外出被人摸過，回家後則要替寵物抹身。
愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫桂珍提醒大眾不要棄養寵物，並稱2003年SARS及出現禽流感期間，不同品種動物的棄養數字上升，但家居寵物並沒存在或構成風險，大部分寵物均有效地被隔離在家。
石硤尾花槽現蝙蝠屍體
專家估計新型冠狀病毒有可能來自蝙蝠，昨零時有人在石硤尾邨美薈樓樓下一個花槽發現一具蝙蝠屍體。區議員冼錦豪到場以紙盒覆蓋屍體，致電1823卻無人接聽，再致電食環署，但對方稱現場屬房屋署拒受理。屋邨人員再與食環署交涉，該署終派人撿走屍體。
胸肺科醫生梁子超表示，萬一發現野生動物屍體不應走近，若經過動物屍體現場，應盡快徹底洗手，若曾近距離接近野生動物屍體，之後可以高濃度漂白水清潔鞋底。但他補充，蝙蝠目前並非武漢肺炎的明確傳播途徑，接觸死蝙幅與死雀健康風險相若。