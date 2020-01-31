衛健委專家：新病毒可傳寵物 世衛：暫無證據

李蘭娟周三接受傳媒訪問稱，寵物在外接觸到疫情和病人須監控，新病毒是在哺乳動物傳播。有內地網民擔心疫情引發棄養寵物及流浪動物撲殺潮，呼籲寵物主人做好防範。

何栢良愛協籲勿棄養

世衛在facebook發帖稱，暫無證據顯示寵物會受感染，但建議觸摸後要以肥皂和清水洗手。美國疾病管制與預防中心表示，若生病不要接觸動物；現無寵物或其他動物感染新病毒，但某些冠狀病毒可在動物與人之間傳播，呼籲避免接觸動物，接觸時要戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，理論上冠狀病毒會感染部分哺乳類動物，但無科學證據顯示新病毒會感染貓狗，「寵物作為家庭成員，如同家人有機會感染，不會因此而離棄」。

獸醫：保持平常衛生習慣便可

獸醫黎昌生稱，未聽過冠狀病毒可變形導致同時感染多種生物，今次新病毒傳染至貓狗機率很微。他認為，主人保持平常衛生習慣便可，即接觸貓狗前後均應洗手，若外出被人摸過，回家後則要替寵物抹身。

愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫桂珍提醒大眾不要棄養寵物，並稱2003年SARS及出現禽流感期間，不同品種動物的棄養數字上升，但家居寵物並沒存在或構成風險，大部分寵物均有效地被隔離在家。

石硤尾花槽現蝙蝠屍體

專家估計新型冠狀病毒有可能來自蝙蝠，昨零時有人在石硤尾邨美薈樓樓下一個花槽發現一具蝙蝠屍體。區議員冼錦豪到場以紙盒覆蓋屍體，致電1823卻無人接聽，再致電食環署，但對方稱現場屬房屋署拒受理。屋邨人員再與食環署交涉，該署終派人撿走屍體。

胸肺科醫生梁子超表示，萬一發現野生動物屍體不應走近，若經過動物屍體現場，應盡快徹底洗手，若曾近距離接近野生動物屍體，之後可以高濃度漂白水清潔鞋底。但他補充，蝙蝠目前並非武漢肺炎的明確傳播途徑，接觸死蝙幅與死雀健康風險相若。

（武漢肺炎）