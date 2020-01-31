15湖北客僅獲健康建議 港府捱轟 會否參考澳門做法 張建宗：「勸喻」離港

澳門治安警居留及逗留事務廳代廳長黃劍虹昨表示，警方本月29日、30日協助190名湖北人離境，約30人被送到隔離中心。

保安局：15人全無病徵 已拒1600人入境

在本港，保安局副秘書長林淑儀昨在立法會表示，至周四凌晨零時，近1600名來自湖北的旅客被拒入境，過去數日逾1300名湖北旅客已離境，相信仍在港的人數已很少。她說入境處與酒店業前日巡查110間酒店，發現15名湖北旅客，全沒病徵，已記錄聯絡資料，向他們提供健康建議。

政務司長張建宗昨被多次追問會否參考澳門做法，要求在港湖北旅客接受隔離或離境，張稱會呼籲他們盡快離港，「暫時會用勸喻形式」，並勸喻他們戴口罩及自我隔離14天，避免到人多地方，若身體不適，需聯絡當局。

議員質疑僅「建議」 旅客或不聽

立法會議員朱凱廸指出，香港有多間酒店、持牌或無牌賓館，質疑當局如何尋找湖北旅客，「警察會不會幫手送湖北人走？」實政圓桌立法會議員田北辰質疑，湖北旅客未必接受當局「建議」，「佢係咪一定要聽你講？」

網上流傳多間酒店拒收來自湖北或武漢的旅客，其中旗下有5間酒店的皇悅酒店集團接受本報電話查詢表示，旗下酒店日前開始不接受湖北旅客登記入住，但未透露確實於何時實施；另在農曆年前開始，酒店要求所有入住旅客登記時接受體溫檢測。

有酒店集團拒接待湖北人

旅遊界立法會議員姚思榮指出，目前由個別酒店自行決定是否接待湖北旅客，未知有多少酒店拒收，他認為，政府採取澳門的做法前要做好配套，例如預備隔離營，有助酒店向旅客解釋拒收原因。

日前一對七旬武漢夫婦在港確診，位於圓方的香港W酒店確認兩人曾入住該酒店。發言人表示，酒店已封鎖該住客曾入住的房間，並消毒他們曾入住及到過的樓層和接觸過的區域；與該住客有過密切接觸的員工已送往隔離檢查。連同夫婦兩人曾到訪的香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton），兩酒店均表示已採取額外預防措施，包括要求客人及員工檢測體溫、增加消毒搓手液等。

否認圓方保安病假傳言 港鐵稱追究

另外，坊間流傳一段錄音稱港鐵旗下商場圓方、九龍站及柯士甸站上蓋物業，有多名保安及客戶服務員發燒並請病假。圓方昨日在facebook否認事件，港鐵表示會繼續加強旗下管理物業及商場的清潔，針對網上謠言，公司會跟進以追究有關法律責任。

明報記者

（武漢肺炎）