診所缺裝備停業 醫學會促政府穩定口罩供應

粉嶺雍盛苑的「雍盛醫務中心」昨無開業，並在門口貼出通告稱，因採購的個人裝備未能及時送達診所，為確保醫護人員及病人安全，不能應診，暫定下周一才開業，呼籲服用長期藥物者去其他診所或政府普通科門診配藥。當區區議員林淑菁確認診所貼出通告，稱屋苑內只有那間診所，但居民仍可到附近其他診所。

有柴灣有診所昨日應診，但診所加強保護，護士櫃位「包膠」，減低飛沫病毒傳播的機會。

料私醫未來兩周仍需2萬盒口罩

梁子超出席now新聞節目《時事全方位》指出，醫學會逾6000名私家醫生的口罩存貨量不足，部分未能應診。他估計私家診所仍要約2萬盒口罩才能滿足未來兩周需求。

鄭志文亦稱，醫學會於上月尾在疫情初期時已開始訂購口罩，惟因新年期間大部分醫學用料供應商都準備放假而截單，加上政府上月仍稱情况未如此嚴峻，令大眾防備較低，認為是「失敗」。他說，若診所無足夠口罩，為保障病人安全，絕對有可能不開門，令現時20萬名到私家診所求診的市民改到公立醫院，無法幫忙分流。

稱私醫無優先 現「完全買不到」

鄭表示，私家醫生購買口罩並不會比市民優先，現時「完全買不到」口罩，稱一間小型私家診所的醫護一天起碼用約10個口罩，仍未計提供予病人。

政務司長張建宗昨稱，會轉介小型供應商予醫學會，確保相關私家診所有足夠口罩。鄭期望政府可統籌口罩供應，讓私家醫生及市民知道何時會有口罩用。

（武漢肺炎）