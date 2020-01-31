澳門復課無期 浸大港大延至3月

教界促教局設DSE應變方案

中學校長會主席鄧振強稱，學界現時並不掌握疫情控制情况，學校防疫用品供應亦十分緊絀。他又說，新界西、東有數以千計跨境學童，惟學校均無類似經驗，亦不了解內地疫情，現存在大量「未知之數」，亦有不少學界同工擔心3月尾開考中學文憑試的安排，盼教育局可就不同階段提供指引及具體應變方案，並就學校抗疫資源上提供協助。他又呼籲，學校編排教職員當值時，應按需要編排並盡量讓員工在家工作。

晤中小學校長 教局：續評估情况

教育局稱，局長楊潤雄及副局長蔡若蓮昨午已與不同類別中小學的校長代表會面，進一步闡釋目前停課安排，同時聽取教育界意見。局方指出，明白業界對復課及相關事宜的關注，包括小六呈分試及文憑試安排等，將會與業界保持溝通及繼續評估情况，並適時作進一步公布，又呼籲家長應按原定計劃安排正在外遊的子女回港，停課期間學生不應離境旅遊，家長亦應暫停子女參與課外活動。

考評局回應，現時疫情仍在發展，會密切聯繫及研究不同應變方案，如考試安排有任何改變，會盡早公布。​

（武漢肺炎）