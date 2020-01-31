家長不欲停課白交學費 N班釀退學潮 幼園憂斷水礙防疫

N班學童家長朱小姐說，家長手機群組內，有家長因疫情及停課安排，表明已替子女辦退學，數名家長亦考慮退出「非必要」修讀的N班，有部分觀望學校2月份會否繼續收費再做決定，有家長則即時終止銀行自動轉帳學費安排。朱小姐稱有家長認為「已達到目的」，因學校已取錄子女今年9月直升幼兒班（K1），故毋須再付費參加N班。

憂學費難追討 停課不獲資助

漢師德萃學校（幼稚園部）校長梁秀婷稱，該校雖無N班，但N班「自負盈虧」，家長拒交學費或退學會對學校造成不少壓力，有同工正打算向教育局反映憂慮。她又稱，該校收取全日制班費用時，家長會自行「入數」，有家長如因缺席多日拒交學費，校方難以追討；同時，教育局每月會按出席學童人數發放資助，若學童整月缺席，則不會獲發資助。她說，即使2月中復課，若有學童復課日前從內地回港，須自我隔離14日，變相整月缺席，惟學校仍有日常開支如租金、幼師薪金等，更須花費購買口罩、為校舍清潔，「費用由學校承擔？家長承擔？暫時仍是未知之數」。

校長稱不夠防疫品 「復課大風險」

她又稱，下月復課，惟學校仍未買到足夠防疫用品，學校只有小量存貨，月初訂購的口罩3月才到貨，相熟的消毒用品供應商亦暫無存貨，「學校未做好預備下復課相當大風險」。

議員促財政援助 教局：停課不減資助

教育界立法會議員葉建源昨亦去信教育局長楊潤雄，促跟進學校面對武漢肺炎疫情的困難，稱部分家長拒交幼稚園部分費用或退學，對幼稚園營運有巨大影響，請局方考慮對幼稚園的營運提供實質的財政協助。

教育局回覆稱，如有特別情况，如學童整月缺席是由於教育局宣布延長學校假期或停課，其資助不會因此受影響，並說若學校已獲批收取學費，家長亦需繳交學費。局方又稱，由於疫情仍在變化中，局方會繼續與相關政府部門掌握最新情况，考慮採取適切措施，並與業界保持緊密聯繫。

明報記者

（武漢肺炎）