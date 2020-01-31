醫局認保護裝備跌穿3個月儲備

已加大訂單 落單量料夠用到6月

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨在電台節目承認，外科口罩維持不到3個月的用量儲備水平，但強調供應仍足夠，已加大訂單，落單量料足夠用到6月。醫管局表示，防護裝備用量在過去一周顯著上升，局方在本月初加大和加快補購，並於最近將儲備目標由預留3個月存量，提升至6個月。

本報另接獲瑪麗醫院醫護投訴，在醫院獲發過期外科口罩，有關口罩已於去年6月過期。另有消息稱，伊利沙伯醫院深切治療部護士開始集體訂購防護「豬嘴」，以防醫院的N95口罩缺貨。

瑪麗醫護投訴獲發過期口罩

瑪嘉烈細瓶裝酒精搓手液短缺

同時，酒精搓手液亦近斷貨，瑪嘉烈醫院昨發出內部文件，稱該院細瓶裝（60毫升）酒精搓手液短缺，剩500毫升大瓶裝；另分別有消息稱伊利沙伯醫院及瑪麗醫院有同樣情况。

醫管局回覆本報表示，近日流傳公院用過期口罩，部分圖片的口罩品牌非醫管局供應商，無法確定有關指控的真實性，又稱使用個人保護裝備前會安排職員檢查產品質素及使用日期等。醫管局感染及應急事務總行政經理莊慧敏昨表示，醫院口罩流轉速度快，使用過期口罩的可能不大，如發現有該情况，呼籲員工提出。

（武漢肺炎）