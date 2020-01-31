售「未來口罩」 藥房負責人被捕

海關總貿易管制主任佘慧嫺表示，本周一起展開名為「守護者」特別行動，巡查1300個口罩零售點。海關昨在旺角奶路臣街信生中西大藥房檢獲約6.8萬個口罩，外盒生產日期為今年3月，有效日期為2025年3月，50個一盒，每盒280元。海關會將口罩送往化驗，確定其效能，並追查口罩來源，暫未掌握涉事批次流入市面數量。

市民金太向本報表示，購入一盒製造日期同為今年3月、泰國品牌Longmed的口罩。她說口罩由朋友從油尖旺一間藥房「內部認購」，一盒50個150元。她相信口罩不是假貨，估計生產商因要應付突如其來的產量，用了原先已印好的紙盒，但她暫不會使用該盒口罩，待海關化驗及生產商回應再決定。

3000人fb專頁訂口罩疑受騙

另外，警方於過去兩周共收到5宗報案，市民於網上社交平台付款訂購口罩後未能取貨，懷疑受騙。據了解，約3000名市民經facebook專頁「素人快報」訂口罩，但未能取貨，向銀行要求退款時，銀行發現網站的戶口持有人有問題，已將戶口凍結及轉介警方調查。

瑪嘉烈女職員涉偷口罩被捕

此外，昨傍晚約6時，警方以涉嫌盜竊拘捕一名56歲女職員，涉於瑪嘉烈醫院偷走14個外科口罩、約22個N95口罩及一些外科手套。

（武漢肺炎）