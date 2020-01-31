醫局主席促減來往中港人流

拒入dirty team 伊院4護士辭職

另外，公院醫護早前抽籤排序，輪流加入照顧新型冠狀病毒病人的團隊（俗稱dirty team）。本報獲兩個消息確認，伊利沙伯醫院深切治療部有4名護士及2名文員辭職，拒入「dirty team」。其中一名消息人士透露，5人均於前日辭職，3人選擇賠償薪金即走。另一消息人士稱一名辭職護士有半歲小孩，憂到高危病房工作後無法照顧小孩，辭職文員則未過試用期。

伊院回覆，若有員工辭職會了解原因並招聘補充人手，該院已調節服務量，臨牀服務不受影響。

醫管局員工陣線擬於下周一起發起公立醫院罷工，昨已有4638員工承諾參與，超過工會訂下要獲5%（即4000）醫管局員工支持的目標，護士佔73%，醫生8%，即支持罷工的醫生亦有約370人。

港島西聯網400人促封關 否則罷工

港大權威級教授黎青龍聯署

同時，約400名港島西醫院聯網內科醫療人員昨實名聯署，要求港府全面封閉所有接壤中國的關口，只准香港人和持有效工作證或升學簽證的內地人入境，如政府漠視訴求將「採取符合專業精神和勞工法律保障的一切手段，包括罷工」。

參與聯署的港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍說：「北京都可以封了武漢，為什麼我們不能封他們（內地人來港）？我們連武漢有多少（新型冠狀病毒）病人都不知，更不知全國有多少病人，沒理由不封關。」若港府不回應訴求，黎支持醫護罷工。

醫管局員工陣線提出的「五大訴求」，首項是港府禁止任何旅客經由中國入境，訴求發出4日後，醫管局行政總裁高拔陞和主席范鴻齡昨分別發網誌。高拔陞表示對減少人流、進一步減少疫病進入本港的措施表示歡迎。范鴻齡稱政府早前推出多項減少人流的政策似未能平息民間恐慌，呼籲政府立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地人流，減感染風險。

醫管局：有需要時會調整服務

對於有工會擬罷工，醫管局回覆會密切留意，有需要時會調整服務以確保緊急服務及抗疫不受影響。據了解，局方將與醫管局員工陣線代表會面。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，范鴻齡支持進一步收緊邊境，和員工的要求方向上一致，但能否解決罷工危機，要視乎政府是否再實施邊境措施。該會未計劃公開支持罷工，但會尊重，將支援罷工後有任何影響的會員。前線醫生聯盟前晚與高拔陞會面，聯盟主席冼建文表示，雖然聯盟無計劃發起罷工，但已在會上要求醫管局尊重同事罷工權利，不得懲處，局方已收到他們的意見。冼歡迎范鴻齡的聲明，但強調醫護要求的是全面暫停內地人來港，不止減少中港人流。

（武漢肺炎）