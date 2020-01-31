3200萬口罩短期供港 人均4個 懲教所加班24小時生產 恐杯水車薪

根據統計處臨時數字，去年中本港人口達752.4萬，假設一人每日用一個口罩推算，每日會消耗逾752萬個口罩，政府所說的3200萬個口罩供應，可用4.2日。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前估計，本港每月需3億個口罩抗疫。

跨黨派議員昨晨在立法會衛生事務委員會特別會議上，批評政府未能確保充足口罩供應。建制派陳凱欣促請當局交代口罩供應量，又稱澳門每15分鐘會更新協議藥房的口罩存貨量。民主黨鄺俊宇斥「林鄭政府簡直就係垃圾，市民凍冰冰去等口罩」，促請交代庫存口罩量，又質問何時全面封關。

近兩周公院口罩用量飈5至6倍

至傍晚張建宗見記者交代口罩供應，稱全球口罩供應短缺，價格上漲，情况嚴峻。他稱公立醫院一般會維持3個月口罩存量，但近兩周醫院口罩使用量急升5至6倍；物流署現有一個月口罩存貨供內部使用。政府為增加市場上口罩供應（見表），已接觸10多個國家共220多個供應商爭取訂購。張建宗稱本月內部增購500萬個口罩，以「風險為本」策略優先分配予醫護人員、社福院舍、私家診所、執法部門等。

首批800萬個昨起抵港供零售

張建宗說，供應巿面首批800萬個口罩昨日至周六分批抵港，「好快零售市場會有」，未來亦有2400萬個口罩將運送到零售市場。

在囚者每月會生產口罩供政府部門，張建宗表示懲教署的羅湖懲教所會「加班」至24小時運作，料每月口罩生產量由110萬個增至180萬個。他說需保障在囚者健康，他們不能24小時工作，如晚間沒使用機器，會研究尋找其他人操作以增加生產線。

張建宗透露，政府與科學園一間創科公司聯絡，稱對方樂意增加口罩產量，每月可生產約160萬個較高規格口罩。他說政府會探討增加本地口罩生產線，亦歡迎私人生產商將生產線搬至香港。

稱購者大多本地居民 未擬限購

被問到會否將口罩列為儲備商品，實施限價限購，商務及經濟發展局長邱騰華稱，現時問題是全球口罩供應不足，若實施做法或為商界採購口罩增添困難，認為較正本清源做法是增加口罩供應。至於會否仿效澳門限購口罩，邱騰華相信大部分顧客是本地居民，未有打算限購。

藥房業：有貨到關口被內地扣起

港九藥房總商會副理事長張德榮說，業界普遍反映口罩入口問題，有貨到關口後被內地扣起，邱騰華答應協助理順通關程序。他說早前有兩批口罩於皇崗被扣留，經政府出手後獲通行。他表示不少入口商及連鎖店正全球搜尋貨源，估計下周一二貨量會增加，但農曆新年後才預訂的口罩來貨價貴近3至4倍，料零售價會增加。

政府昨日又發新聞稿，表示勞工及福利局稍後將接觸非政府機構，將私人機構及團體捐贈予政府的口罩，透過食物銀行等渠道分發予有需要市民。

有報道昨引述政府內部採購資料稱，截至周三政府外科口罩儲備剩約300萬個，遠低於1000萬個的基本儲備水平；報道稱物流署等部門近日聯絡最少20多間供應商嘗試採購口罩，但僅數間確定可於下月7日前發貨，數量僅約200萬個。政府昨在其開設的fb專頁「添馬台」稱，「物流署倉庫內有1100萬口罩」，供應予所有政府部門使用，但1月份使用量為600萬個，較一般情况下增加5至6倍，存量估計只夠約1至2個月使用。

明報記者

（武漢肺炎）