乏認證口罩貴6倍 主婦逾千元入貨

市民「一罩難求」，本報記者發現，在灣仔軒尼詩道的藥房，50個裝口罩賣400元，比以往市面標價每盒約五六十元貴，而價錢標籤底下可見原本價錢標籤為700元。該款口罩包裝上沒有列明任何國際標準或認可，但仍有婦人花逾千元買了4盒。該店另有一款口罩同樣沒印有認證，索價250元50個。

另外，不少在網上買了疑似「黑心口罩」的市民叫苦連天，控訴劣質口罩「如草紙般薄」，直斥出售的商戶是在「吃人血饅頭」。

屈臣氏每店供20盒 有人向隅不滿踢閘

想要有質量保證但又買不起炒價口罩，不少市民選擇早早排隊，盼能購得連鎖店舖的「良心價」口罩。昨日不少人在多間屈臣氏分店外排隊，由於每店只有約20盒口罩供應，引來部分人鼓躁，有人用粗口指罵店員。其中位於天水圍頌富商場分店，有多個中老年人不滿，不斷拍打及腳踢大閘，職員報警。秀茂坪商場分店同樣有市民鼓譟，其後有防暴警察到場。

近日天氣較冷，鑽石山屈臣氏分店外，排頭位的70歲梁太帶備羽絨、冷帽，與80歲丈夫昨凌晨2時便在商場外排隊。她說家裏口罩耗盡，現時戴口罩要用紙巾夾在口罩與面部之間，盼令口罩不易弄髒。口罩價格飛漲，梁太稱自己「無本事買」，認為政府應規管口罩價格。

卓悅龍豐數百人龍 市民促規管價格

化妝品店卓悅及連鎖店龍豐藥房昨日亦宣布會出售口罩，各分店同樣吸引數百人排隊。卓悅賣55元一盒的日本口罩，一盒有30個。其中在旺角彌敦道卓悅排隊的何女士家中剩下30多個口罩，她和丈夫不需上班，盡量留在家中，口罩留給要上班的子女。何女士批評政府只局部封關，無法完全阻截內地人來港。

龍豐藥房售賣50元一包5個的韓國製口罩，每人限買兩包。領得9號籌的陳小姐稱「一個口罩賣10元都幾肉赤」，但她家中只剩下3個口罩，無論價錢多少都要買。

傳航班減供應 國泰：謹慎使用庫存

另外，在柴灣經營10多年的「健怡康」復康及醫療用品店，負責人蘇先生聲稱原定約有3000個口罩於前日發售，負責物流的司機突然說「唔見咗批貨」，蘇先生其後卻發現有人以高價炒賣該批口罩，「我原本只是打算賣80蚊一盒，現在沒有了，反而被街坊指摘我囤貨」。

有消息流傳指國泰航空減少放在機上口罩的數量，從過往至少每班機有一兩盒，到現在短途飛機只有幾十片。國泰回覆表示，由於全球口罩供應短缺，其恒常訂單亦遭取消，故需要謹慎使用現有的庫存口罩。

（武漢肺炎）