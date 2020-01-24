兩邊肺花留ICU 馬鞍山患者用愛滋病藥

醫護料因「免疫風暴」致病情轉差

醫管局感染及應急事務總行政經理莊慧敏昨日稱，10名確診患者均留醫瑪嘉烈醫院，9人穩定；一名56歲男子嚴重，「肺部有點花」，需聞氧氣及接受藥物治療，暫時不需要插喉。

據悉，該56歲男子起初僅右肺花，陰影約1元硬幣般大小，其後擴大至兩邊肺變花。患者約4日前開始接受藥物治療，包括用於治療愛滋病的蛋白酶抑制劑Kaletra，以及利巴韋林和小量類固醇，以控制肺部發炎情况。

每分鐘供氧6公升「中等嚴重」

消息指他正接受供氧治療，每分鐘接受6公升氧氣，屬中等嚴重程度；當年有SARS患者需接受每分鐘1公升的氧氣治療；較嚴重者每分鐘聞10多公升氧氣，甚至要插喉。被問該男子沒長期病，為何情况會轉差，有醫護人員分析，相信與患者免疫系統活躍、引起免疫風暴有關。

此外，美國藥廠正試驗用於治療伊波拉的藥物Remdesivir，能否醫治新病毒患者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，世衛正探討該藥使用準則，藥廠日後可免費供藥予各國，對於該藥未在港註冊，他相信緊急情况下可加快程序。

（武漢肺炎）