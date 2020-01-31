武漢夫婦女兒染疫 居御金‧國峯 昨增兩宗 七旬漢曾在順德求醫

衛生防護中心的公布沒提及上述女患者的旅遊史，若她於潛伏期沒離港，有可能是本港首宗有限度人傳人個案。

女患者海通國際高層 沒發燒

據了解，武漢夫婦女兒屬海通國際高層，持香港身分證。本報獲得海通向員工發出的內部通訊，提及她接觸親友後並無回辦公室及接觸其他同事。另有消息指她曾留醫伊利沙伯醫院，沒發燒，但有咳嗽、痰及肺部不適，她於本月22日到機鐵九龍站接父母到酒店。

此外，有來自瑪嘉烈醫護的消息指昨天確診男患者為本月24日因肺炎入住瑪嘉烈醫院的男患者，他被指隱瞞曾赴內地，其肺炎對抗生素治療無效，後來接受新型冠狀病毒測試呈陽性。另有醫護得悉其入住的病房為普通內科病房，不設負氣壓設備，恐爆發院內感染。有醫護怒斥患者隱瞞旅遊史，將醫護置於險境，形容整間醫院沒一個地方安全。醫管局至今凌晨1時前未回覆。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，武漢夫婦本月22日到港後入住W酒店，28日一度到過麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）但無入住，而是轉到四季酒店「住了幾小時」後入院；由於患者「不太合作」，未能掌握他們在港行蹤，「可能去過一些餐廳吃飯、可能在出面逛過，大部分時間在酒店」。

武漢夫婦個案曾接W酒店通報

衛署無法強制求醫 專家促修例堵漏洞

被問武漢夫婦曾入住的W酒店曾通報衛生署指他們發燒，張竹君承認曾接獲酒店通報，但不掌握通報日期。兩夫婦由本月25日起發燒，至28日才入院，衛生署收到酒店通報但無法阻止二人在社區「播毒」；張竹君回應，署方曾向酒店提供健康建議，希望勸喻患者看醫生，但「不會強制某一個市民一定要去睇醫生」，除非已有醫生檢查過、符合呈報準則，她承認如日後出現同類情况，衛生署不會主動介入。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，《預防及控制疾病條例》有漏洞，無法要求懷疑符合呈報準則的人求醫，建議當局修訂，以杜絕潛在患者不肯求診、在社區播毒的情况。

醫院管理局感染及應急事務總行政經理莊慧敏表示，昨過去24小時增加30張隔離病牀至697張；隔離病房增20間至373間。至昨中午12時，負壓病牀使用率40%，負壓病房使用率佔65%。

對於有消息稱大埔那打素醫院有夫婦測試一度呈陽性，張竹君解釋，兩患者前日首次快速測試（RT-PCR）的結果是不明顯的陰性，故當晚再做測試並呈陰性。為審慎起見，醫護昨早再抽驗樣本，結果都是陰性。她稱有時會取不到有病毒的呼吸道樣本，因此醫護會觀察患者情况，有需要再取樣。

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，目前暫不知道快速測試的準確度，因測試樣本不多。他又說，測試結果是否呈陽性與病毒量有關，患者或病發一段時間導致病毒量減少，未必檢測到；而取樣位置亦有關，有時上呼吸道樣本未必有病毒，下呼吸道的病毒量或會多些。

發燒翁求診期間離院 將軍澳醫院譴責

此外，將軍澳醫院發言人說，一名曾到內地及發燒的79歲男子昨午到該院求診，院方安排他到負壓病房隔離，他等候照X光時自行離院。院方已通報衛生防護中心及報警，並譴責患者行為增加社區傳播風險。

明報記者

（武漢肺炎）

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