菲領館促帶在內地菲傭回港

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續，政府今日凌晨起實施「局部封關」，菲律賓駐港總領事館及勞工參贊辦公室昨去信本港經認可的海外僱傭中介公司，指示中介公司提醒僱主不可帶菲傭到中國內地工作，並要求中介公司查詢外傭現時所在地，若發現外傭身在內地，須通知僱主於今日凌晨前帶返香港，違者可致停牌或行政制裁。
要求中介查問菲傭在何地
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒讚賞菲領館此舉「十分負責任」，鑑於現時疫情，僱主宜帶外傭返港，惟擔心部分僱主於內地尚未收到消息，或自以為該區「安全」，便不打算回港。據她了解，部分僱主因社會事件帶同外傭回內地暫住，未知現時是否已回港。
她又說，合約訂明僱主不得讓外傭在僱主家居以外工作，外傭未必因工作前往內地，不少僱主與外傭關係良好，會一起外遊。
香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada稱，暫未收到外傭滯留內地的求助個案，但僱主帶同外傭前往內地常見，雖違反合約條款，惟外傭不想失去工作，往往不會拒絕。她說，從聖誕到農曆新年期間是「高峰期」，有僱主會帶外傭回內地家鄉「大掃除」，有外傭曾反映在內地的工作比在港還多。
（武漢肺炎）
相關字詞﹕香港亞洲家務工工會聯會 家庭傭工僱主協會 菲律賓駐港總領事館