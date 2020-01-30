菲領館促帶在內地菲傭回港

要求中介查問菲傭在何地

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒讚賞菲領館此舉「十分負責任」，鑑於現時疫情，僱主宜帶外傭返港，惟擔心部分僱主於內地尚未收到消息，或自以為該區「安全」，便不打算回港。據她了解，部分僱主因社會事件帶同外傭回內地暫住，未知現時是否已回港。

她又說，合約訂明僱主不得讓外傭在僱主家居以外工作，外傭未必因工作前往內地，不少僱主與外傭關係良好，會一起外遊。

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada稱，暫未收到外傭滯留內地的求助個案，但僱主帶同外傭前往內地常見，雖違反合約條款，惟外傭不想失去工作，往往不會拒絕。她說，從聖誕到農曆新年期間是「高峰期」，有僱主會帶外傭回內地家鄉「大掃除」，有外傭曾反映在內地的工作比在港還多。

（武漢肺炎）