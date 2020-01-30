護士：一日不見20盒 公院鎖起口罩

有拒絕透露姓名的公院護士對本報稱，醫院內每個病房都會有一批口罩，平均每日消耗3至4盒，但近日曾在幾小時內不見了20多盒口罩。她估計有自私的員工大批拿走口罩。她說，院方有見及此，決定把口罩鎖起來，但未清楚具體如何實施。

醫管局回覆稱，公立醫院的外科口罩主要供該局職員在臨牀工作時作感染控制之用，如有到醫院的市民或病人沒有口罩，公院會酌情免費提供。該局又稱明白目前市面外科口罩供應緊張，呼籲不要濫用有關供應安排。

醫護排隊買「阿布泰」口罩

另外，昨日阿布泰國生活百貨預留一批口罩，讓醫管局醫護、入境處及海關人員帶同職員證或委任證到門市實名登記購買。昨在太古康怡分店，約數十名醫護排隊登記。不久後，該店門口貼告示，指所口罩售罄。公立醫院護士柯小姐稱，工作上口罩供應尚算足夠，但家裏缺口罩，故前來排隊。她批評特首林鄭月娥及食衛局長陳肇始「一樣衰」，「一班人做嘢，不會只是一個人的錯」。

（武漢肺炎）