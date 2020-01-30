前線：管制站沒房間分隔湖北人 入境處否認

稱要接觸湖北高危者 缺裝備

不願具名的投訴人稱，港府於周日（26日）晚10時公布禁止湖北省居民入境前，「沒有任何高層正式口頭或書面通知前線同事有關政策，所有同事都是從新聞得知有關消息」。至近兩日執行政策時，入境處前線職員亦缺乏足夠防疫裝備去接觸、詢問或押解被拒入境的湖北「高危人士」，「只能硬着頭皮，只帶一個口罩和一雙手套上路」。

執行首天大批湖北人滯留

近日有網上片段顯示，有國內旅客被拒入境後反抗，投訴人稱「真有其事」，又透露在機場，由於處方無法安排原機遣返被拒入境的湖北居民，致新政策實施首日（周一）大批被拒入境的湖北居民滯留機場逾12小時，及後才由處方職員安排車輛將大批被拒入境的人經羅湖、港珠澳大橋送返內地。

投訴人又說，大部分管制站均只有一個中央大型會面室，無法另設房間安置來自湖北的「高危人士」，致令其他須等候訊問的旅客與湖北相關旅客在同一房間等候。他又透露，廣東省政府起初曾以部分人並非由廣東口岸出境為由，一度拒收被港拒入境的湖北相關旅客。

入境處：管制站設獨立空間

防護裝備足

入境處稱，政府宣布新政策後，入境事務處嚴格執行，到昨日為止，有關政策的執行大致暢順。發言人又說，處方在所有管制站均設獨立空間，可將湖北省居民及14天內曾到過湖北省的人，與其他旅客分開作入境訊問。處方又稱，已為入境處職員準備足夠的個人防護裝備，並提醒職工可按實際情况和需要穿戴合適裝備。

（武漢肺炎）