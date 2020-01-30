有內地人趕高鐵封站前來港

港大內地生：原定周日才回港

西九龍站昨只開放3個出入口，有職員及警員把守，進站者須持有效車票或證件，無票而需購票者，則需集齊數人一組，由職員帶進售票大堂。站內所有職員戴上口罩，部分更戴眼罩及手套，有工人清潔售票機。站內大部分店舖昨照常營業，有賣食品的商店將貨品入箱準備搬走。

來自內地的港大研究生黃小姐昨午從廣西搭高鐵來港，她原定周日（2月2日）才回港，但得悉高鐵今起暫停，遂提早昨日啟程。她說，廣西直達香港的高鐵車票已售罄，她要改搭在廣州南站轉車的班次，票價比直達班次貴20元，並多花半小時。居港內地人白先生趁農曆新年回福建廈門探親，原定今日回港，最後改為昨午搭高鐵回程。

定期到廣州公幹的港人任女士原定下月初起行，但得悉所有高鐵香港段班次暫停，遂於周二晚在網上訂票，改為昨日起程。她認為現時疫情未至大量死亡，香港沒必要全面封關，她對港府防疫措施有信心。

港鐵工會促全面封關

否則或發動罷工

另外，因應港府「局部封關」，只關閉15個口岸中的6個，港鐵工會「港鐵新動力」昨到九龍灣港鐵總部大樓遞信，促請港鐵要求政府「全面封關」，包括關閉羅湖、落馬洲口岸及邊境車站，否則可能發動罷工。本身是東鐵線車長的主席陳凱暉稱，工會現有500多名會員，將視乎政府回應，商討工業行動方向。

陳又說，雖然港鐵有向前線員工提供口罩及消毒酒精，但部分車站口罩供應緊張，每人只獲發一至兩個。對於一名確診新型肺炎的內地病人曾乘東鐵線及馬鞍山線，他批評港鐵無披露該病人的路線班次，職員擔心受感染。

（武漢肺炎）