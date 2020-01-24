袁國勇：武漢肺炎傳染力高過SARS

首批8000支快速測試劑周六到港

袁國勇昨與賴偉文召開記者會，講解公院的感染控制措施。袁表示，確診者短時間內急升，相信新病毒傳染能力較SARS更高，而根據內地資料，部分感染者在未發病期間已可散播病毒，相信是造成疫情快速擴散的原因之一。

袁又稱，現時本港確診的10名患者，大部分都不需用藥，尤其是年輕患者；對於要用藥的患者，會沿用SARS的「雞尾酒療法」，包括使用蛋白酶抑制劑、beta干擾素和利巴韋林治療。至於港大正研究的新型冠狀病毒疫苗，他說由研究到可使用需時「以年計」，現只是製造出疫苗「種子」，要再在動物身上做「攻毒實驗」，預計動物實驗階段也要做半年至一年，之後要獲監管機構准許，才可做人體臨牀實驗，未知道何時可正式使用。

賴偉文說，周六有首批8000支快速測試試劑到港，屆時醫管局各聯網都可做快速測試，更快有結果，相信可減輕隔離病房的壓力。他又說，稍後還有兩批試劑到港，分別有1.2萬支和數萬支。

醫管局：所用外科口罩濾菌率99.9％

賴偉文說，現時醫管局使用的外科口罩是跟美國標準，屬ASTM第1級，細菌過濾達99.9%以上，一旦醫護要接觸懷疑染新病毒患者時，就要用N95口罩等裝備；在分流站分流患者的醫護戴一般外科口罩，他認為分流站訊問過程僅2至3分鐘，風險不高。

袁國勇和賴偉文昨示範如何正確戴外科口罩，他們說，戴口罩前要先用最少3毫升酒精搓手液清潔雙手，搓手掌、指縫、手背、指尖、「虎口」及手腕等位置，然後戴上口罩，確保口罩側邊和上面都不漏氣。袁國勇說，面形較小的市民未必能將口罩戴緊，他建議可將口罩鼻樑位置的金屬條拗彎多些，或用膠紙綑綁掛耳的繩將其縮短，令口罩更貼緊面部。

（武漢肺炎）