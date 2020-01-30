內地封城供應減 菜心50元半斤

商會：內地工人過年後回崗位受阻

紅磡街市菜販羅先生說，農曆年假後未有太多供應商開工，而該檔唯一供應商聲稱受香港「封關」影響，「畀佢哋㩒住搶」，檔內紅蘿蔔售價由6元一斤升一倍至12元，一包娃娃菜亦由10元升至18元，他說以往過年後不會有此情况。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌說，香港是否「封關」影響不大，反而是內地部分地方「封城」，致工人過年後沒法乘高鐵返回崗位，貨運人手減少，「肺炎間接影響了蔬菜供應」，導致價格上漲，加上天氣寒冷，供應量會相對少。他估計待8至10日後才知道價格會否回落。

食衛局：局部封關不影響貨運

食衛局發言人稱，據了解有超級市場的部分食品如米、即食麵、罐頭等出現比平日大的購買量，食環署食物安全中心即時與主要供應商接觸，據他們表示，現時食品供應正常，會盡快補充貨架上的食品。食衛局又稱，政府縮減口岸服務的措施只適用於客運而非貨運，因此食品進口安排不會受影響。

（武漢肺炎）