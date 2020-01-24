內地人「過境」搭飛機毋須簽注 可留7天 淘寶店售200元機票 教路鑽漏洞闖港

入境處：有可疑可拒入境及遣返

根據入境處資料，從內地來港、持中國護照的人，如有前往他國的車、船、機票和入境證件，入境香港時可獲准在港逗留7天而毋須事先取得進入許可。過往內地居民若從香港出發前往他國或從他國過境香港再返回內地，一般可循上述規定獲港方給予留港7天的許可，以經香港往返他國。

店家建議經皇崗深圳灣 選搭七人車

港府前日宣布，內地省市停向內地居民發出個人遊簽注，僅餘持探視、商務簽注的內地居民可入境香港。內地微博等網上平台，均有不少內地人詢問來港辦法。本報記者昨在淘寶網佯裝內地居民，向內地旅行社查詢入境香港方法，對方「教路」稱，客人可以200元人民幣購買由店家發出、從香港前往他國的機票，並以中國護照過關，向香港入境處職員聲稱來港「轉機」，便可獲放行。店家建議記者最好從皇崗口岸及深圳灣口岸過關，並選用七人車過境。記者追問：「拿着機票給香港關口那邊看就可以？」對方回應「嗯」。

香港入境處回覆稱，會一如既往嚴格執行有效的出入境管制，又稱若旅客的訪港目的有可疑，入境處會拒絕其入境並將其遣返。發言人補充，根據《入境條例》及現行政策，所有訪港旅客均須接受入境處人員檢查和訊問，以確定他們的身分、訪港目的等。入境處如發現有內地旅客來港真正目的並非過境，而涉嫌違反相關法例，會作出調查並在證據充分下檢控旅客。

入境虛假陳述可囚14年

根據現行法例，任何人向入境處人員作虛假陳述即屬違法，一經定罪，最高可被罰款15萬元及入獄14年；如任何人使用假機票，亦涉嫌使用虛假文書，最高可被判入獄14年。

明報記者

（武漢肺炎）