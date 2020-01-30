上網求助獲贈口罩 體弱者：港人只能自救

兩年前確診皮肌炎的李小姐因服食類固醇等藥物而免疫力減低，平日外出時，在人多擠迫之處、交通工具或流感高峰期需戴口罩。她說較早前有百多個口罩供一家五口使用，新型冠狀病毒疫情蔓延至香港後全城搶購，現時家中口罩僅餘約50個，僅足夠使用一周，令她徬徨，亦擔憂日後到醫院覆診時沒口罩，連忙與丈夫分頭尋找，但大多缺貨。

口罩供應及疫情充滿未知數，令李小姐不安，昨在社交網站求助，朋友主動提出給她口罩，當中不少人僅餘小量口罩，外地友人亦協助訂貨，使她感動落淚。她最終從友人取得一盒口罩，「不想欠他們，我山窮水盡才問」，「香港人最後只能靠自救」。

懷胎半年的梁小姐僅餘30個口罩，丈夫外出工作亦需使用。她嘗試上網訂購，惟幾乎缺貨，擔憂沒口罩後外出或到醫院產檢有感染風險，「最重要保護小朋友」。

醫生倡戴平光鏡 搭地鐵背人群

家庭醫生林永和指出，長期病患、免疫力較弱者、長者、癌症康復者、孕婦均較高風險，較有需要戴口罩，若無口罩宜盡量留在家。他說若無口罩但需外出者，應避免到人多擠迫地方，可戴平光鏡阻擋飛沫，如乘地鐵宜背向人群。他提醒市民勿捽眼捽鼻，勤洗手，同住家人回家後應徹底清潔衣物及洗澡。

（武漢肺炎）