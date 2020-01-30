價漲買不起 基層爸爸重用女兒口罩

與6歲女兒棲身90呎深水埗劏房的洪先生，家中沒成人口罩，只得10個兒童口罩，年初一他外出唯有戴兒童口罩，被親戚笑指尺寸不合。他一度重用口罩兩日，後來因擔憂衛生風險，決定放棄。他曾到多區排隊搶購口罩，但大多數店舖缺貨，部分一盒口罩已達200至300元，負擔不起，唯有與女兒不外出 ，「現在望天打卦」。但他說總難避免外出，因為亦要工作，「落街買餸，用件衫蒙面都要啦」，已向社區組織協會求助，冀早日有口罩。他亦擔憂劏房環境擠迫，通風不佳，會有更大傳播病毒風險，「一出走廊有幾戶人，自己又無口罩，不敢開門」。

火酒消毒重用 不敢外出

居於土瓜灣百多呎劏房的鄭女士，與7歲女兒原有5個口罩，早前將3個轉送親戚。月入約7000至8000的她，月租已佔4000多元，計及日常開支已所剩無幾，難以負擔昂貴口罩。年初一起她只好重用口罩，反覆洗口罩，又用火酒消毒，沒必要就不外出。

社協籲勿歧視無口罩者

社區組織協會組織幹事吳衛東說，不少劏房戶等基層都買不到口罩，有長者因無口罩不敢外出，亦有人只好重用口罩。他說社協收到不少求助，農曆新年期間四出尋覓不果，5間中心口罩存量僅足夠4至5日用，擔憂不足供予社工與服務使用者。他稱口罩加價，基層難應付，呼籲市民如見到基層沒口罩，勿投以歧視目光，並促請政府盡快確保有口罩供應，尤其基層與弱勢社群。

NGO消耗大 憂存量快見底

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧—家居及社區照顧）唐彩瑩表示，不少長者沒意識戴口罩，沒能力負擔較貴的口罩，亦不懂何處尋覓口罩。她說7間相關服務單位包括日間長者護理中心，仍有3周口罩存量，惟長者服務每日口罩消耗量大，訂購的口罩亦不知何時到港，擔憂前線同工未來缺乏口罩，尤其是家居照顧服務，職員需來往不同地區並上門服務。

明報記者 陳柔雅

（武漢肺炎）