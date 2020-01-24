擠迫不通風 排水系統未必合規 劏房多過SARS時 恐成爆疫隱患

明報記者

本港2003年爆發SARS，淘大花園是重災區之一，政府其後調查發現，屋苑污水系統成傳播病毒渠道，矛頭直指廁所地台去水渠的U形聚水器，長期乾涸下未能發揮隔氣作用，令帶病毒的水花沿去水渠抽進住宅的浴室，最終導致大批居民集體感染病毒。

另一方面，過去10年本港劏房大行其道，集中在人煙稠密的市區舊樓。據統計處2016年中期人口統計，全港約9.27萬個劏房，居住近21萬人，平均一個單位分間成3.4個劏房。

全港關注劏房平台成員賴建國表示，劏房一般面積狹小，居住環境擠迫，不少劏房更亂駁污水渠，廁所去水差，極易積聚細菌。他說，若本港出現首宗社區感染個案，劏房戶將首當其衝，加上目前較03年有更多劏房，恐釀成疫情大規模於社區爆發。

或涉違規改建 專家憂無U形渠隔氣

曾於2003年任工程師學會抗炎專責小組主席的劉正光表示，住宅廁所U形聚水器需保持貯水狀態及定期消毒，以免病菌傳入屋內，但部分劏房需升高地台以加建獨立廚廁，或涉違規改建，難保證其喉管是否合規及裝有U形聚水器；部分劏房廁所更不設窗戶，空氣不流通下恐增加傳播病毒機率。但他稱，每個劏房間隔不一，需視乎其狀况，若環境較封閉的劏房，衛生情况會較天井附近的劏房差。

劏房戶未必懂保養 或積細菌

資深土木工程師倪學仁說，若劏房有向屋宇署入則及遵照法例改建，相信喉管問題不大，但亦有劏房是違規改建，未必依照條例及沒有入則，特別是早年舊樓劏房單位，擔心去水系統未必符合要求，或未必裝有「反虹吸氣閥」，從而有可能將U形聚水器的水吸走，增加細菌傳入屋內的風險。

曾經歷淘大花園爆發SARS事件的前屋宇署長鄔滿海稱，部分劏房是不合規格改建，衛生情况差，而且劏房戶亦未必了解如何妥善保養污水系統及U形聚水器，擔心容易積聚細菌傳播疾病，「最大問題是劏得不合格的劏房，以及政府如何跟進這類劏房的排水系統」。他呼籲住戶在目前疫情期間需更注意清潔。

屋署：接舉報會要求業主糾正

屋宇署稱，一般而言，樓宇分間單位的排水口設於淋浴間，理論上其U形聚水器出現乾涸的可能較低，若署方接獲有關排水系統欠缺所需U形聚水器或隔氣彎管的舉報，會按《建築物條例》採取執法行動，要求業主糾正；並呼籲住戶應至少每星期一次用約半公升清水倒入排水口，以確保U形聚水器或隔氣彎管維持隔氣功用。

（武漢肺炎）