來價升16倍 藥房怕被罵「炒賣」寧不入貨

稱連成本店租 零售價恐超千元一盒

旺角亞皆老街有藥房昨早開店後，不斷有人來問有無口罩及搓手液，老闆陳先生稱，以往一直向日本廠商訂口罩，上周訂了貨，昨天來了80盒（每盒50個）的口罩，零售價120元，貨未上架已在10分鐘後被「掃清」。他說昨欲再向日本廠商訂貨，來貨價加了16倍，「（來貨價）再加運費、店租成本，零售價隨時逾千元，我怕被人鬧，所以不敢再訂」。他致電找本地口罩供應商，無人接聽，昨早多個藥房老闆互通電話，個個追問哪裏有口罩。

該藥房老闆娘陳太稱，上周四來了一批200支小瓶搓手液，4小時售罄，搓手液來貨價每支要35元，較平日升一倍，零售價亦升一倍至40元，廠商現已無法回應何時再有貨。陳太形容政府抗疫表現「不合格」，「政府防疫做得好，大家就不用恐慌性搶貨，政府若有足夠口罩，就不會日日有人來問我，政府所講的那些口罩究竟去了哪裏呢？」

另逾百人昨於未開門的旺角弼街屈臣氏店前排隊，店員告訴人群沒有口罩及搓手液出售，即被指罵。店員對此表示「可以原諒」，又稱疫情來勢洶洶，市民恐慌屬正常，會向上級反映可否在門外貼告示。

「阿布泰」口罩售罄 有人鼓譟包圍老闆

阿布泰國生活百貨前日預告昨日有口罩賣，結果多間分店大排長龍，其老闆林先生在鑽石山荷里活廣場分店外向顧客道歉時，大批未能買口罩的長者鼓譟，包圍林先生及其他職員，他與職員退回店內一度落閘躲避，並在facebook專頁求救。有街坊不值該批長者所為，趕至分店與他們理論，長者最終散去。林先生及後打開店閘向街坊道謝，他向記者表示，口罩嚴重短缺，一間商戶只能盡一分綿力，「應該係香港政府要諗方法嚟解決問題」。

（武漢肺炎）