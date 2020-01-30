未答何時有貨 商經局：盡所能增供應

商會：內地廠提早開工 料10日後供應穩定

政府昨與港九藥房總商會、香港零售管理協會、五大商會及多個大型零售商開會，了解本港防疫物資供應，以及入囗商與零售商的困難。與會的港九藥房總商會理事長林偉文稱，內地廠商以往正月十五（即2月8日）才開工，現內地政府已敦促提早開工，相信7日至10日後口罩供應將逐漸穩定。他聽聞有口罩批次因文件不齊全，一度被內地海關扣查。

商經局發言人回覆，政府一直和內地部門溝通，如通過兩地海關協作，就政府採購的個別批次跟進清關，昨日會上政府呼籲業界代表，如就個別批次在採購和清關遇問題，可向政府提供具體資料以便跟進，海關則循消費品安全、商標和商品說明，例如產地來源三方面加強巡查，防止違法銷售。工聯會議員麥美娟昨與特首林鄭月娥會面後透露，政府現於全球搜購口罩，包括印度、美國等地。

消委會上月中至昨日接獲11宗涉商戶出售口罩投訴，逾半涉貨品質素、價格爭議、營商手法，5宗涉延期或無送貨，會方稱高度關注防疫用品供應緊張及商戶大幅加價，甚至懷疑出售質量差劣或偽冒口罩。

屈臣氏：今起有小量 百佳：售罄搜羅中

屈臣氏昨在facebook發帖稱，今日起陸續有小量口罩及衛生用品送到全線分店，每人限購一盒，而不同區域分店收貨時間不一。百佳超級市場昨於facebook發帖稱口罩存貨已售罄，正從各地搜羅合規格口罩及消毒洗手液。HKTVmall稱，昨有商戶在其平台推售約500盒口罩，10分鐘已售一半，並迅速售罄，未來會繼續入貨，並指全球口罩供應緊張，只能陸續小量供應。教協稱過年前口罩已售罄，未確定何時返貨。

（武漢肺炎）