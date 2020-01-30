撲口罩人龍紛現 「做港人真辛苦」 學者：民心虛怯 短缺如「自我實現預言」

「信息不清 不信政府」

信短缺遂搶購 短缺成真

中文大學社會學系教授蔡玉萍形容現時民心虛怯，因為市民不知疫情何時完結，而政府反應慢、信息不清，市民又對政府無信心，唯有上網訂購、排隊搶購口罩自救，情况如同「自我實現預言」（self-fulfilling prophecy），即市民相信口罩將短缺，遂搶購，導致口罩真的供不應求。她說要打破此形勢，政府需清楚交代口罩存量及分發時間，令市民感到有需要時會有口罩可用，就不會再搶購。

為懷孕妻每朝排隊

男子排7小時終購得

本港目前一罩難求，百佳的網購口罩昨午有19萬人輪候。前晚預告昨午有口罩供應的「阿布泰國生活百貨」，其多間分店昨晨均湧現逾百人的長龍，其中太古康怡分店，晨早8時多到場的陳先生領得21號籌，他說太太懷孕5個月，家中只餘30個口罩，很怕會用完，近日每天起牀即上網看哪裏有口罩賣，再撲出去排隊，慨嘆「做香港人真辛苦」，並指摘特首是罪魁禍首。

至昨午3時許，300多盒口罩送抵該店，每盒50個售68元，排隊者陸續憑籌取貨，陳先生站了近7小時，終如願買到口罩，但他並不興奮，繼續盤算仍需多少口罩，「若似SARS（歷時）4個月，我要24盒才夠」。

四口家剩數個 「買不到等死」

昨早9時許到該店外排隊的關小姐說，一家四口只剩數個口罩，「買不到就等死吧，唯有完全唔出街，生命重要過一切」，又斥責「政府不封關真是垃圾」。抱着3歲兒子的張太昨晨10時許到場已領不到籌，她既氣憤又不知所措，認為政府應向市民派口罩。

市民撲口罩近乎慌不擇路，教協旺角總部外昨早一度有人排隊，但該店根本沒有口罩存貨可供出售。昨早11時許，旺角弼街屈臣氏仍未開店，已排了逾百人，排龍頭的蘇先生說早上9時已到場，「我只有現在戴的這個口罩，明（今）天就要上班，無辦法，只能博一博」。他批評政府局部封關無作用，市民只能自求多福。

排第二位的關小姐亦稱是「博一博」，根本不知這店有無口罩賣。她說市民汲取了2003年SARS的教訓，當時她是小學生，猶記得政府宣傳戴口罩和洗手，但政府卻無汲取教訓，官員遲遲不呼籲市民戴口罩，形容是「不負責任」，應對疫情表現「垃圾」。排隊的人大多是「人排我又排」，以為會買到口罩，排龍尾的人甚至誤傳「25元有5個」。當屈臣氏店員中午開店，向人群稱店內並無口罩、酒精搓手液出售，有人即喝罵店員，此時一名女士突然指前方轉角有店舖賣口罩「30元有10個」，人潮聞言即散去，轉場再覓口罩。

區議員搞團購 數百人打蛇餅

市民急購口罩，不少區議員亦代為組織團購。大埔「區政聯盟」多名區議員昨午接受市民登記訂購，但未到中午，議員辦事處外已有至少有數百人「打蛇餅」，議辦人員需在場廣播呼籲大家守秩序，預告口罩將於下月中至3月初到貨。大埔區內多間藥局房貼出告示，標明口罩及消毒用品已售罄，有市民詢間有無火酒，店員亦說「無貨了」。

明報記者

（武漢肺炎）