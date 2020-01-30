料隱形病人多於10名 袁國勇倡即放暑假

832人入境被拒 已悉數離港

本港自周一（27日）凌晨實施禁令，禁止湖北省居民及過去14日內曾到湖北的非本港居民入境，入境處昨日表示，截至昨日凌晨，共有832人被拒入境本港。據了解，所有被拒入境者已全數離港。入境處發言人說，所有管制站均設獨立空間，將湖北省居民及14天內曾到過湖北者與其他旅客分開作入境訊問。

袁國勇昨早在港台節目《千禧年代》表示，在疫症初期，政府的措施「行前了三步」，但到出現首宗確診個案後，措施便跟不上了，他形容「局部封關」是好的開始，但最理想的做法是在新年假期前封關。他又稱，在本港發現首宗確診個案後，如在14天內未有發現本地個案，即證明病毒未有在社區傳播。

30萬港人內地返港 未來14日傳播關鍵

袁國勇昨午與醫院管理局總感染控制主任賴偉文召開記者會時表示：「現時情况非常危險，香港隨時成為另一個疫區。」他說，未來14日是關鍵時間，因為有20萬至30萬港人將從內地返港，加上內地春運返程，未知會否帶來第二波爆發，而本港今日起採取的「局部封關」措施，亦需14日時間觀察成效。

袁國勇表示，現時本港已有10宗確診個案，相信應有不止10人未有徵狀、但帶病毒在社區內游走。他說，現時本港口罩不足，市民只能增加「社交距離」（social distancing），盡量減少出外、留在家中，必要時學校應在近期將暑假放完，學生到暑假期間再上學，僱主安排員工在家工作，「如果（香港）守到14日，就知道本港的措施是否能阻擋病毒來香港落地生根」。

（武漢肺炎）