3院90護士昨病假 律敦治醫護促封關

工會：3000人響應下周一罷工

醫管局員工陣線早前要求全面封關未獲回應，其副主席羅卓堯說將於周六開會員大會，有可能於下月3日罷工，初步有約3200人決定響應。

律敦治醫院醫生翁梓銳昨去信醫管局行政總裁高拔陞，以「請不要把我們的性命賠作政府的無能及政治籌碼」為題，促管理層向港府反映要求立即全面關閉所有中國客入境通道，若無回應訴求，律敦治醫護不排除參與工業行動。據翁所知，已有一定數目醫生會響應，但強調「醫護是最不希望罷工的一群，很想照顧病人，罷工作為手段促請政府為香港做必要的措施，不要將香港成為疫區」。

袁國勇：醫護罷工非怕死 惟憂無法承擔

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，醫護倡罷工不是「怕死」，而是知道內科病房已經飽和，若不阻疫症在港蔓延，醫療系統無法承擔。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，數百名醫生辭職不是沒可能，結果會比罷工更「大鑊」。醫管局消息人士稱，若請假或罷工人數眾多只能盡量調配，或進一步影響非緊急服務。

公院未罷工先集體請假。醫管局證實，博愛醫院手術室昨有26名護士告病假，服務未受影響；東區醫院手術室及深切治療部分別有26名及15名護士告病假，緊急手術服務及病房服務正常；瑪嘉烈醫院有23名護士請病假，病房服務正常。

本報接獲消息，指東區醫院共20間手術室、預備室和恢復室，本編配45名護士上班，告病假護士佔約60%單日人手，5間手術室變全日無護士。瑪嘉烈周一有操普通話病人躺地拒隔離，據悉涉事病房昨有3人請假，剩2名護士上班。有護士說：「你不封關，用全港公營醫療資源處理一個國家的疫情，要醫護陪葬。香港如無掩雞籠，我們實在死得不明不白。」

東區醫院6手術需延期 醫局：盡量回應要求

港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，東區醫院昨有6名病人預約手術需延期，正另安排手術日子，相信政府已知悉醫護訴求。醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏說，明白同事近月工作壓力很大，「同事的聲音我們聽到」，會盡量回應要求。醫管局發言人說，衷心感謝員工配合臨時工作調配安排，相信員工繼續發揮專業精神抗疫。

（武漢肺炎）