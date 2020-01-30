武漢夫婦確診 一周到過三酒店 何栢良促安排湖北人離港 免釀社區爆發

廣東省3宗與港有關 一居將軍澳廣場

除了本港確診增，內地都有確診與香港有關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，在湛江確診的55歲男病人，本月10至16日曾到武漢，16日到港，居於將軍澳廣場2座，至23日發病，26日離港。她稱會通知大廈管理處，做公眾地方清潔，又稱會再了解其家人是否住該大廈，但據初步資料，其家人不在港。

同時，兩名港人在廣東省確診，廣東省衛健委稱，其中一人長期在武漢工作；另一人曾到湖北旅遊。

本港昨新確診的為73歲女病人及其72歲丈夫，二人昨晚由瑪麗醫院轉到瑪嘉烈醫院，上周三（22日）乘港龍KA853號航班來港探親及旅行。張竹君稱夫婦前晚送院，女病人入院時發燒逾38℃，男病人肺部X光片「有啲花」，他們多數時間留在酒店，但曾去餐廳。

夫婦上周發燒 住W酒店 赴四季Ritz-Carlton

四季酒店昨回覆稱，前晚為安全起見，引導兩名非酒店註冊的訪客往醫療機構檢查；一直嚴格執行防疫措施。昨傍晚5時許，該酒店約有10名職員在大堂及室外停車位，全部均戴口罩，有工人抹扶手及門柄。鄰近四季酒店的國際金融中心商場，所有商場職員及幾乎全部商舖員工都戴口罩，有工人清潔地板。

兩夫婦發病前在港逗留近一周，被問有否需要擴大隔離範圍，張竹君稱仍在調查夫婦所到地方，「幾時發病都是很關鍵，是否28日晚才發病，還是之前？要看資料才知要追到幾大；如不肯定，都會擴闊一點，當佢有傳染性去追蹤」。

何：不封關倘爆發 可能「不止200萬人上街」

張竹君又稱，在病人發病後，曾負責清潔有關房間，或之後住過該酒店房的人，都會被列密切接觸者需隔離；同層其他住客感染機率較小，但都會列作其他接觸者，做醫學監察。她稱現有10宗確診中，有3對老夫婦，可能是老人家易受感染，提醒長者減外出，並要戴口罩，家人都要留意其健康狀况。

何栢良說，若確診者發燒後無戴口罩，有可能傳播病毒，「但現在最高風險不是這兩個病人，而是政府不作為，沒叫警察送湖北人離境」，建議應安排境內湖北人隔離或離境，並全面封關，「若再不做，可能明日睡醒不止多兩宗，可能有群組爆發」。他認為，若新病毒進入社區，「有酒店爆發，或又有一個屋苑像淘大般爆發，一至兩周可以有幾百人入院，醫院會冧」，結果可能「不止200萬人上街」。

另被問有醫護指隔離措施不足，病人未完成化驗便轉到一般病房，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏稱，懷疑個案未有結果，一定不會離開隔離病房，會在負壓病房直至化驗出結果呈陰性，亦未聞有人提早離開。

公院昨中午前24小時接收56宗呈報個案，包括31男25女，年齡由13個月至88歲；目前89人正留院，84人情况穩定，5人嚴重。

那打素兩病人檢測待確認

大埔那打素醫院昨傳出有兩名病人測試結果呈陽性，衛生防護中心昨回應稱仍在化驗。熱血公民大埔區議員黃兆健稱收到匿名醫護投訴，指該兩名疑染疫患者於1月28日晚，曾於該院急症室大堂停留最少5小時，憂危及醫護及市民。黃兆健說接獲消息指二人曾向醫護隱瞞到過武漢，他要求港府立即封關。大埔那打素昨回覆稱該院暫無確診，強調急症室有嚴謹的感染控制措施，包括隔離區，避免病人交叉感染。

對於網傳二人曾到惠州浸溫泉，入院沒進雙重門的隔離病房，大埔那打素醫院回應，該個案不屬呈報個案，為謹慎已採取標準防感染措施，獲安排入負壓病房，但無回應有無入雙門隔離病房。

明報記者

（武漢肺炎）

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