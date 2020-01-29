港大研噴鼻式減活疫苗

流感噴鼻疫苗加入武肺元素

《杭州日報》 前日報道，中國工程院院士李蘭娟表示會利用新冠狀病毒，研製新快速診斷試劑，若成功，可將出結果時間由3小時減至15分鐘至半小時。李蘭娟說，「病毒出來後，疫苗研製最快速度也要一個多月」，至於疫苗何時推出市場，她說疫苗要做臨牀實驗，時間較長，沒法判斷。

內地專家稱疫苗最快一個月研製

袁國勇表示，內地所指的很可能是滅活疫苗，即透過培植大量病毒並用化學物質或輻射將病毒殺死，再將滅活病毒注射給動物看是否能產生免疫反應，其後向其注射活病毒，看動物是否已受保護。他續說，如疫苗在多類動物身上均有效且安全，就會進入人體臨牀測試階段，最少需時一年，但從過往冠狀病毒經驗所知，接受滅活疫苗的人當受病毒感染時，病情有可能更嚴重。

（武漢肺炎）